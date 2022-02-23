Turistler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecek

AYDIN (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, yapacakları tanıtımlarla Türkiye'ye gelen turistlerin sualtını görmeden gitmeyeceğini söyledi.

AA Spor Sohbetleri'nin konuğu olan Aydın, sualtı sporlarının bugünü ve geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı.

Federasyon olarak 11 branşları bulunduğunu belirten Aydın, bu yıl dalış turizmine ağırlık vermek istediklerini dile getirdi.

Suyun altında farklı bir ekosistem yer aldığını ifade eden Aydın, "Sualtı sevgisini okul dönemindeki gençlere çok iyi anlatmamız lazım. Onları sualtı dünyasıyla buluşturmamız lazım. Turistlere mevcut yerlerimizin reklamını yapıp, dünyada bu anlamda ünlü ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıl yurt içi ve yurt dışında yapılacak fuarlarda aktif olacaklarını dile getiren Aydın, "Fuarlara gelen binlerce turiste dokunmak istiyoruz. Onlara ülkemizin zenginliklerini anlatmamız gerekiyor, anlatacağız da. Ülkemize gelen turistleri dalış yaptırmadan göndermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadece sahil şeridinde değil, diğer illerde de dalış turizminin mümkün olduğunu anlatan Aydın, "Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gelen turistler, oradaki baraj gölünde sadece tekne turu yapıyor. Halfeti'ye gelen turistlerin bundan sonra sualtını görmeden gitmeyecekleri bir ortam hazırlayacağız." açıklamasında bulundu.

"15 yaş altı çocuklarla ilgileneceğiz"

Aydın, kendi dönemlerinde altyapıya önem vereceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"15 yaş altı çocuklara ilgileneceğiz. Uzun vadede 5 yıllık planlar yapabilmeliyiz. Bu düşünce tüm branşlarımız için geçerli. Ayrıca benim dönemimde mevzuatları güncel hale getireceğiz. Donanımlı Dalış Talimatı 1990 yılında yayımlanmış ama yıl 2022. Günün şartlarına hizmet etmiyor. Donanımlı Dalış Yönetmenliği'ni değiştirilince, buna bağlı olarak Donanımlı Dalış Talimatı'nı da değiştireceğiz. Bu da turizmde ülkemize daha fazla ürün yelpazesi, dalıcılara daha fazla hizmet sunabilmeyi sağlayacak."