Turistler Avm'lerdeki Lüks Mağazalara Akın Etti

Dövizin son dönemde Türk lirasına karşı değerlenmesinin ardından bazı AVM'lerde bulunan lüks markalara ait mağazalara turistler akın etti.

15-20 DAKİKA KUYRUKTA BEKLİYORLAR

Özellikle lüks markaların yoğun olduğu AVM'lerde yer alan bazı mağazalar önünde oluşan kuyruklar dikkat çekiyor. Kuyrukta bekleyenler, mağaza görevlileri tarafından sırayla içeri alınıyor. Arap turistlerin yoğun olarak gözlendiği kuyrukta, bekleme sırası ortalama 15-20 dakikayı buluyor. Mağazalarda herhangi bir özel indirim olmadığı, dolarla alışveriş yapan turistlerin ise pahalı çanta, ayakkabı, mont değerli takı gibi ürünlere ilgi gösterdiği öğrenildi.

AVM GİRİŞLERİ ARTTI

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında İstinyepark'taki turist sayısının yüzde 30'lar seviyesinde arttığını dile getiren İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, şu değerlendirmeyi yaptı: "Euronun yükselmesi lüks markaların cirolarına katkı yaptı. AVM'lere girişler önemli ölçüde arttı. Turistlerin toplu alım yaptığı da gözleniyor. Bu sadece lüks markalarda değil, diğer markalar için de etkili."