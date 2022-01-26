Turgutlu'ya yapılacak yatırımları görüştüler - Haberler
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Turgutlu'ya yapılacak yatırımları görüştüler

Turgutlu'ya yapılacak yatırımları görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ağırladı. Yapılan nezaket ziyaretinde Turgutlu yapılacak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette 2022 yılında Turgutlu ilçesinde hayata geçirilecek proje ve yatırımlar görüşülürken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliğinde yapılacak çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Ergün'e hediye takdiminde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 ciltlik 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli kitap serisini Başkan Çetin Akın'a armağan etti. - MANİSA

Turgutlu'ya yapılacak yatırımları görüştüler

Turgutlu'ya yapılacak yatırımları görüştüler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cengiz Ergün, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Politika, Haber

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