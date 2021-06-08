Turgutlu'da ova yolları asfaltlanıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sabancı Karakolu Mevkiinde gerçekleştirilen asfalt döküm deneme etabı çalışmalarını yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sabancı Karakolu Mevkiinde gerçekleştirilen asfalt döküm deneme etabı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın incelemeleri sırasında birçok yeni müjdeyi de paylaştı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt döküm çalışmalarının deneme etabında sona gelindi. Sabancı Karakolu Mevkiinde gerçekleştirilen deneme çalışmalarının ardından program doğrultusunda ova yolları üzerinde asfaltlama çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi meclis üyeleri ve daire müdürleri ile birlikte yapılan çalışmaları incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın ayrıca Okur Makina A.Ş. İşletme Sahipleri Ömer Okur, Salih Okur ve Pazarlama Müdürü Ümit Özmen tarafından düzenlenen asfalt tamir makinesi sunum ve uygulamalı tanıtım etkinliğine de katıldı.

"Çetin Akın bir söz verdiyse yapıyor"

Sabancı Karakolu Mevkiindeki çalışmaları sırasında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Akın, "Deneme etabımız dahilinde ova yollarımızdaki asfalt çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Süreç biraz uzadı çünkü hava koşulları uygun değildi. Bugün, ova yollarındaki ilk asfalt döküm işlemine başlamış bulunuyoruz. Bu yıl 60 kilometrelik planladığımız bir yol vardı, İnşallah bu yıl içerisinde hedefimize ulaşacağız. Önümüzdeki yıllardan itibaren de asfaltlanmamış ova yolu bırakmayacağız, bu sözümüzde duracağız. Biliyorsunuz Çetin Akın bir söz verdiyse yapıyor. Bununla birlikte Okur Makina A.Ş. tarafından yollarımızda köstebek dediğimiz deliklerin kapatılmasıyla ilgili çok güzel bir makine üretimi yapılmış. Bu makinenin lansmanını ise Turgutlu'da yaptılar. Ben Okur Makina A.Ş.'ye de teşekkür ediyorum. İnşallah bu makineyi de ekipmanlarımız içerisine dahil edeceğiz. Bu konuyla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan sonra yollarda bir sıkıntı yaşamadan vatandaşlarımızın ulaşım hakkını kullanmasını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Başkan Akın'dan Hayvan Pazarı müjdesi

Başkan Akın ayrıca Turgutlu Belediyesi Şantiyesi ve Hayvan Pazarı ile ilgili müjdeleri de paylaşarak şunları söyledi:

"Turgutlu'muza yeni bir şantiye alanı kazandırdık. Manisa Büyükşehir Belediyesinde şu anda askıda. Bir aksilik yaşanmazsa Turgutlu Belediyesinin kendisine ait 37 bin metrekarelik şantiye alanı oldu. Mevcut şantiyemizi o bölgeye taşıyacağız. İşçilerimizin iş güvenliğine çok dikkat edeceğimiz, sağlıklı bir şantiye kuracağız. Yeni şantiyemiz içerisinde hem sathi kaplama asfalt şantiyemiz hem de asfalt şantiyemiz olacak. Onun tamiri ile ilgili de görüşmelerimizi yaptık. Yeni şantiyemizde ayrıca çok güzel, daha büyük ve daha kaliteli bir seramız olacak. Böylece bütün birimlerimizi o alanın içerisinde toplama fırsatı yakalamış olacağız. Başka bir müjde daha paylaşayım. Aynı bölgede imar uygulaması yapmış olduğumuz alanda Manisa Büyükşehir Belediyesine de 31 bin metrekarelik bir hizmet alanı kazandırmıştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde kendileri bize o yerin tahsisini yapacak. Turgutlu Belediyesinin Hayvan Pazarı ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden tahsis etmiş olduğu bir yeri olacak. Çalışmalarımızın Turgutlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Turgutlu'muz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı