Manisa'daki Kız Kaçırma Husumetinde Silahlar Konuştu: 1 Ölü
Manisa'da kız kaçırma husumeti olan iki aileden biri diğer ailenin evini bastı. Silahların konuştuğu olayda, evin kapısını açan 29 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında kız kaçırma husumeti bulunan iki ailenin biri diğer ailenin evini bastı. Evi taranan aileden bir kişi hayatını kaybetti. Aynı husumetle ilgili olarak geçen hafta meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı.
İKİ AİLE KARŞI KARŞIYA GELDİ, SİLAHLAR KONUŞTU
Turgutlu'da aralarında kız kaçırma husumetinden kaynaklı gerilimin tırmandığı iki ailenin karşı karşıya geldiği olaylarda yine silahlar konuştu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Turgutlu Albayrak mahallesinde meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı. Olayın devamında Turgutlu'ya bağlı Avşar mahallesinde pompalı tüfekle ev basan kişiler bir evi yaylım ateşine tuttular. Evin kapısını açan bir şahıs yaylım ateşinde pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
29 YAŞINDAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ
Turgutlu Avşar Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda Kemal Yılmaz ve ailesinin ikamet ettiği müstakil ev yaylım ateşine tutuldu. Evin kapısını açan Kemal Yılmaz pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetti. Bölgede Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken iki aile arasında kız kaçırma olayından dolayı husumet olduğu iddia edildi. Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. İki aile geçtiğimiz hafta Turgutlu şehir merkezinde silahlarla çatışmış ve 7 kişi yaralanmıştı.
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Bu olan yinede kız kaçırma için çıkmış ya sollamadan dolayı vurulan insanlar? Ülke nereye gidiyor böyle.herkese sabırlı olmalarını diliyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Degermi ulan bir bacak arası için ...Ülkemiz insanı sıkıntılı bu gerçek ...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Utanılacak bir ülkede yaşıyoruz ne oluyor bizlere vurdugu vurduk kırdıgı kırdık bizlere ne oluyor böyle herkes kendi adletini kendisi veriyor yazık gerçekten çok yazık gencecik insan gittiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır