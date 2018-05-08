Manisa'daki Kız Kaçırma Husumetinde Silahlar Konuştu: 1 Ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında kız kaçırma husumeti bulunan iki ailenin biri diğer ailenin evini bastı. Evi taranan aileden bir kişi hayatını kaybetti. Aynı husumetle ilgili olarak geçen hafta meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı.

İKİ AİLE KARŞI KARŞIYA GELDİ, SİLAHLAR KONUŞTU

Turgutlu'da aralarında kız kaçırma husumetinden kaynaklı gerilimin tırmandığı iki ailenin karşı karşıya geldiği olaylarda yine silahlar konuştu ve 1 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Turgutlu Albayrak mahallesinde meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı. Olayın devamında Turgutlu'ya bağlı Avşar mahallesinde pompalı tüfekle ev basan kişiler bir evi yaylım ateşine tuttular. Evin kapısını açan bir şahıs yaylım ateşinde pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

29 YAŞINDAKİ GENÇ, HAYATINI KAYBETTİ

Turgutlu Avşar Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda Kemal Yılmaz ve ailesinin ikamet ettiği müstakil ev yaylım ateşine tutuldu. Evin kapısını açan Kemal Yılmaz pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetti. Bölgede Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken iki aile arasında kız kaçırma olayından dolayı husumet olduğu iddia edildi. Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. İki aile geçtiğimiz hafta Turgutlu şehir merkezinde silahlarla çatışmış ve 7 kişi yaralanmıştı.