Turgutlu Belediye Erkek Voleybol 2. oldu

30.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:03

Tarihinde ilk kez bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol takımı grup maçlarında 2. oldu. Turgutlu Belediyespor'un en iyi 2. takım olarak bir üst lige çıkıp çıkmayacağı federasyon tarafından açıklanacak.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde oynanan 2. Lige yükselme grup maçlarında Turgutlu Belediye, Gemlik İstiklal, Bilecik Belediye ve Yalova Gençlik Hizmetleri karşı karşıya geldi. Turgutlu Belediye, Gemlik ve Bilecik'i 3-0 ile geçerken Yalova Gençlik'e 3-2 mağlup oldu. Grupta 7 puan toplayarak 2. sırada yer alan Turgutlu Belediyesinin en iyi 2. olarak üst lige katılma hakkı kazanıp kazanmayacağı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Perşembe günü açıklanacak.



Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Tamamı Turgutlulu gençlerden oluşan belediyemiz erkek voleybol takımı ilk kez mücadele ettiği bölgesel ligde 2. oldu. Oyuncularımızı ve hocalarımızı tebrik ederim. Spora ve sporcuya olan yatırımlarımız devam edecek. Erkek voleybol ve kadın basketbol takımlarımızın ilerleyen süreçte 2. ligde mücadele etmelerini istiyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA