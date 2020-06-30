TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de
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TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de
30.06.2020 04:59 | Son Güncelleme: 30.06.2020 05:09

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aziz Aksoy atandı.

Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Kaynak: AA

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