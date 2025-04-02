TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI: TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRASAŞ 776 işçi alımı başvuru şartları nedir?

TÜRASAŞ 2025 yılı kapsamında 776 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. İlanın ardından birçok kişi, "TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir?" gibi soruların yanıtlarını merak etmeye başladı. Peki, TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜRASAŞ 776 işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte, başvuru süreci, gerekli belgeler, kura tarihi ve detaylı başvuru adımları…

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ), 2025 yılı kapsamında farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 776 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuruların 2 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başladığını ve 7 Nisan'a kadar devam edeceğini duyuran TÜRASAŞ, adayların başvuru işlemlerini İŞKUR'un online platformu üzerinden tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

TÜRASAŞ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır

İŞKUR üzerinden çevrimiçi başvurusu onaylanan adaylar, 14-18 Nisan 2025 tarihleri arasında ilgili TÜRASAŞ Bölge Müdürlüklerine şahsen giderek aşağıdaki evrakları teslim edecek…

Evrak teslimi sırasında istenilen belgeler:

Mezuniyet belgesi (diploma) fotokopisi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yerleşim yeri belgesi (ikametgah)

Askerlik durum belgesi

Sabıka kaydı (adli sicil belgesi)

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını geçmemiş olmak

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış, muaf ya da tecilli olmak)

Gece vardiyası ve dönüşümlü sistemde çalışmaya engel fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunu bulunmamak

Emekli, malulen emekli ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak

Önemli Not: Her aday yalnızca bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabilir.

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK

TÜRASAŞ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN OLACAK?

12 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00'da başvurusu geçerli olan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak.