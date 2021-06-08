Tunceli'de Balıkçılık ve Su Ürünleri incelemesi
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Tunceli'de Balıkçılık ve Su Ürünleri incelemesi

Tunceli'de Balıkçılık ve Su Ürünleri incelemesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ve beraberindeki heyet Tunceli'de incelemelerde bulundu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay ve beraberindeki heyet Tunceli'de incelemelerde bulundu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. İlk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü geçen Atalay burada İl Müdürü Orhan Kaya tarafından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan sunumların ardından Türkiye'de ve Tunceli'de su ürünleri sektörünün mevcut durumu, potansiyeli ve geleceği hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Tunceli'nin sahip olduğu zengin su kaynaklarının özellikle yavru ve sofralık alabalık üretimi için önemli bir potansiyele sahip olduğu belirten Atalay, yeni yatırımların yapılması halinde Tunceli'nin su ürünleri sektöründe önemli bir noktaya ulaşacağı vurguladı.

Ardından Mazgirt ve Ovacık İlçelerinde faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerini ziyaret eden Atalay, ildeki su ürünleri sektör temsilcilerinin sorun, talep ve önerileri dinledi.

Atalay'a incelemelerinde, Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemir, Elazığ Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan ile Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay eşlik etti. - TUNCELİ

Tunceli'de Balıkçılık ve Su Ürünleri incelemesi
Tunceli'de Balıkçılık ve Su Ürünleri incelemesi
Tunceli'de Balıkçılık ve Su Ürünleri incelemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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