Tunceli'de 5 sığınak imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

14.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:36
Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 5 sığınak imha edilirken, sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli'de devam eden Eren-7 (Mercan-Munzur) operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 5 sığınak imha edilirken, sığınak içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat kırsalında 13 Mart 2021 tarihinde 5 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli'de 5 sığınak imha edildi
Tunceli'de 5 sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Şevket Çoruh Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunceli'de 5 sığınak imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 14:37:52. #1.15#
title