"Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık daire
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"Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı" sahibinden satılık daire

Zonguldak'ta bir ev sahibi, Kdz. Ereğli açıklarında Fatih Sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmasının ardından deniz manzaralı evini satışa çıkardı.

24.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:38

Zonguldak'ta bir ev sahibi, Kdz. Ereğli açıklarında Fatih Sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunmasının ardından deniz manzaralı evini satışa çıkardı. "Tuna-1 manzaralı satılık 4+1" yazan ilan kısa sürede büyük ilgi gördü. Bazı çevreler ise ilan sahibinin hamlesinin zekice olduğuna dikkat çekti.

30 Haziran günü Zonguldak'tan geçerek Kdz. Ereğli açıklarındaki Tuna-1 bölgesinde geçen 15 Temmuz günü sondaja başlayan Fatih Sondaj gemisi 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaştı. Müjdeyi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Müjdenin açıklanmasının yankıları devam ederken Zonguldak'ta bir ev sahibi ise ilginç bir yola başvurdu. Bir internet sitesine "Tuna-1 doğalgaz kuyusu manzaralı yabancıya satışa engel yok 4+1" şeklinde 745 bin liraya ilan veren ev sahibi C.Ö., ilanın yayınlanmasının ardından kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Kısa süre içerisinde binlerce kişinin gördüğü ilan büyük ilgi gördü. Ev sahibinin hamlesinin zekice olduğunu ifade eden vatandaşlar, doğalgaz rezervinin Zonguldak açıklarında bulunmasının ise mutluluk verici olduğunu ifade ettiler.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı ev sahibi C.Ö. ise, "Bazı yerel medyadaki haberlerde ilanı fırsatçılıkla tanımlamışlar. Fırsatçı demek biraz ayıp olmuş tabi. Çünkü evin fiyatı zaten oydu. Kuyu kurulunca da kocaman kuyu görülmeyecek değil. Açık denizde karşısında. Sonuçta her bireyin hayalidir; Doğalgaz çıkartalım, petrol çıkartalım, maden çıkartalım; bizim Avrupa ülkelerinden ne farkımız var. Kaldı ki biz onlardan daha zeki ve insancılız" diye konuştu.

"Zonguldak'ın marka değeri artıyor"

Zonguldak Emlakçılar Derneği Başkanı Sercan Günarslan da Zonguldak'ın marka değerine dikkat çekti. Günarslan, "Kömür madenciliğiyle anılan şehrimizde doğalgazın da bulunmuş olması gurur verici bir unsur. Bu durumun da ülke ekonomisine büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Zonguldak'a katkısı da zamanla ortaya çıkacaktır. Marka değeri anlamında Zonguldak'a güzel şeyler katacağına inanıyorum. Tanınırlık bilinirlik anlamında çekim merkezi anlamında güzel şeyler katacaktır. Bizim sektörümüz anlamında konut piyasasıyla alakalı fiyatlarla alakalı ne gibi değişimler olabilir? Hemen yakın planda değişim olmayabilir ama fiyatların da şu anda çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Zonguldak cazibe noktası olabilir. Şimdiden bütün yatırımcıları gayrimenkul yatırımları anlamında bekliyoruz. O ilanı bende gördüm. Sanırım esprili bir arkadaşımız. Kendi gayrimenkulunu satmak için böyle bir reklam yoluna başvurmuş. Bunlar güzel fikirler. Bu bile Zonguldak'ın cazibe noktası haline adım adım geldiğinin göstergesi. Böyle düşüncesi olan vatandaşlarımız da var. Doğalgazın çıkarılması süreci başladığı zaman bu yöndeki gelişmeler daha da artacaktır. Bütün gayrimenkul yatırımcısı olan insanları da Zonguldak'a davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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