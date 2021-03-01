TÜMSİAD Başkanı Doğan: "Büyüme rakamları piyasalara olumlu yansıyor"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, "Ülkemiz, TÜİK verilerine göre 2020 yılını pozitif büyüme ile tamamlayan ülkelerden birisi oldu.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, "Ülkemiz, TÜİK verilerine göre 2020 yılını pozitif büyüme ile tamamlayan ülkelerden birisi oldu. Büyüme rakamları, piyasalara da olumlu yansıyor, topluma moral aşılıyor. Bu noktadan hareketle 2021 yılının ekonomik anlamda çok daha olumlu geçeceğinin emarelerini görüyoruz." açıklamasını yaptı.

Doğan yaptığı yazılı açıklamayla TÜİK'in açıkladığı 2020 büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2020 yılının Kovid-19 salgınının küresel ölçekte insanlığa, ülkelere ve ülke ekonomilerine zarar verdiği bir yıl olduğunu aktaran Doğan, "Ülkemiz devletimizin zamanında aldığı tedbirler ile küresel sağlık krizinin zararlarını asgari seviyede tutma noktasında başarılı oldu. Geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomik toparlanma eğilimi rakamlara yansımaya başlamıştı. Bugün açıklanan büyüme rakamları ile normalleşme eğiliminin güçlenerek sürdüğünü görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte günlük hayatın normale dönmesinin önünün de açıldığını aktaran Doğan, "Aşının yaygınlaşmasının ekonomiye pozitif olarak yansıyacağını değerlendiriyoruz. Ülkemiz, TÜİK verilerine göre 2020 yılını pozitif büyüme ile tamamlayan ülkelerden birisi oldu. Büyüme rakamları, piyasalara da olumlu yansıyor, topluma moral aşılıyor. Bu noktadan hareketle 2021 yılının ekonomik anlamda çok daha olumlu geçeceğinin emarelerini görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan