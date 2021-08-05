TÜMOSAN Gaziantep plazası açıldı
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TÜMOSAN Gaziantep plazası açıldı

TÜMOSAN Gaziantep plazası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2009 yılından bu yana Gaziantep ve Kilis TÜMOSAN bayiliğini yürüten Recep Akar Limited Şirketi'nin Gaziantep'te hizmete soktuğu plazanın açılış töreni geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

2009 yılından bu yana Gaziantep ve Kilis TÜMOSAN bayiliğini yürüten Recep Akar Limited Şirketi'nin Gaziantep'te hizmete soktuğu plazanın açılış töreni geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te plaza açılışı gerçekleştiren TÜMOSAN'ın törenine İl Meclis Üyeleri, Gaziantep Ziraat Odası Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Yardımcısı, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, bölge yerel yöneticileri, bölge bayileri, köy muhtarları ve bölge çiftçileri katılım gösterdi.

Açılışı gerçekleştiren Halim Tosun "Yaklaşık iki senedir pandemi sebebiyle içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte fedakarlıklarını göz ardı edemeyeceğimiz, gece gündüz emekleri ve alın terleriyle milli ekonomiye katkı sağlayan iş ortaklarımız ve çiftçilerimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 40 yılı aşkın süredir ürettiğimiz traktörler, Türkiye'nin her noktasında yer alan iş ortaklarımız ile tarım sektörünün gelişimine katkı sağlıyor olmanın gururu içerisindeyiz. Geçmişi 12 yıla uzanan iş ortaklığımız ile Recep Akar Limited Şirketi, markamızı bölgesinde hem ticari performansı hem de sağladığı müşteri memnuniyeti oranıyla en başarılı şekilde temsil eden bayilerimizden olmuştur. İşini geliştirmek, müşterisine en iyi hizmeti verebilmek adına yatırımlarını sürekli hale getirmiştir. Ülkesinin geleceğine, müşterisine, markasına ve şirketine güvendiği için başta Sayın Recep Akar ve Emre Akar olmak üzere bayimizin güzide ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz iş merkezinin Gaziantep'e, bayimize ve değerli çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Yalnızca Türkiye'de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun "Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarı için ise çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

TÜMOSAN Gaziantep plazası açıldı
TÜMOSAN Gaziantep plazası açıldı
TÜMOSAN Gaziantep plazası açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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