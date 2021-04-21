Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'leri Steam'de %85 indirimle satışa sunuluyor!
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Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'leri Steam'de %85 indirimle satışa sunuluyor!

Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'leri Steam'de %85 indirimle satışa sunuluyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'lerinde büyük bir indirim etkinliği başladı. Oyunlar ve içerikler Steam'de %85'e dayanan paketler halinde indirime girdi. Oyunların ve içeriklerin fiyatları haberin devamında!

Polonya merkezli oyun geliştirme şirketi 11 bit studios'un tüm oyunları ve DLC içerikleri büyük bir indirime girdi. %85'e varan indirimlere şu an Steam üzerinden ulaşılabilir. İşte 11 bit studios bünyesindeki oyunların ve DLC'lerin indirimleri şu şekilde;

11 BIT STUDIOS STEAM İNDİRİMLERİ

  • Starter Bundle - %89 indirimle 173,50 TL yerine 18,63 TL
  • This War of Mine
  • Beat Cop
  • Tower57
  • Anomaly Defenders
  • Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign
  • Anomaly Korea
  • Anomaly 2
  • Anomaly Warzone Earth
  • Spacecom
  • Complete Bundle - %87 indirimle 295,50 TL yerine 37,64 TL
  • Frostpunk
  • Children of Morta
  • Moonlighter
  • This War of Mine
  • Beat Cop
  • Tower57
  • Anomaly Defenders
  • Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign
  • Anomaly Korea
  • Anomaly 2
  • Anomaly Warzone Earth
  • Spacecom
  • Ultimate Bundle - %85 indirimle 437,40 TL yerine 66,18 TL
  • Frostpunk
  • Frostpunk: The Last Autumn
  • Frostpunk: On The Edge
  • Frostpunk: The Rifts
  • Children of Morta
  • Children of Morta: Paws and Claws
  • Moonlighter
  • Moonlighter: Between Dimensions
  • This War of Mine
  • This War of Mine The Little Ones
  • This War of Mine: Stories - Season Pass
  • Beat Cop
  • Tower57
  • Anomaly Defenders
  • Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign
  • Anomaly Korea
  • Anomaly 2
  • Anomaly Warzone Earth
  • Spacecom
  • Frostpunk Original Soundtrack
  • Frostpunk Expansions Original Soundtrack
  • Moonlighter Original Soundtrack
  • Moonlighter Between Dimensions Soundtrack

Tüm içeriklerdeki indirimler 26 Nisan'a kadar sürecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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