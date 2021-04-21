Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'leri Steam'de %85 indirimle satışa sunuluyor!

Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'lerinde büyük bir indirim etkinliği başladı. Oyunlar ve içerikler Steam'de %85'e dayanan paketler halinde indirime girdi. Oyunların ve içeriklerin fiyatları haberin devamında!