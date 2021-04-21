Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'leri Steam'de %85 indirimle satışa sunuluyor!
Tüm 11 bit studios oyunları ve DLC'lerinde büyük bir indirim etkinliği başladı. Oyunlar ve içerikler Steam'de %85'e dayanan paketler halinde indirime girdi. Oyunların ve içeriklerin fiyatları haberin devamında!
Polonya merkezli oyun geliştirme şirketi 11 bit studios'un tüm oyunları ve DLC içerikleri büyük bir indirime girdi. %85'e varan indirimlere şu an Steam üzerinden ulaşılabilir. İşte 11 bit studios bünyesindeki oyunların ve DLC'lerin indirimleri şu şekilde;
11 BIT STUDIOS STEAM İNDİRİMLERİ
- Starter Bundle - %89 indirimle 173,50 TL yerine 18,63 TL
- This War of Mine
- Beat Cop
- Tower57
- Anomaly Defenders
- Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign
- Anomaly Korea
- Anomaly 2
- Anomaly Warzone Earth
- Spacecom
- Complete Bundle - %87 indirimle 295,50 TL yerine 37,64 TL
- Frostpunk
- Children of Morta
- Moonlighter
- This War of Mine
- Beat Cop
- Tower57
- Anomaly Defenders
- Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign
- Anomaly Korea
- Anomaly 2
- Anomaly Warzone Earth
- Spacecom
- Ultimate Bundle - %85 indirimle 437,40 TL yerine 66,18 TL
- Frostpunk
- Frostpunk: The Last Autumn
- Frostpunk: On The Edge
- Frostpunk: The Rifts
- Children of Morta
- Children of Morta: Paws and Claws
- Moonlighter
- Moonlighter: Between Dimensions
- This War of Mine
- This War of Mine The Little Ones
- This War of Mine: Stories - Season Pass
- Beat Cop
- Tower57
- Anomaly Defenders
- Anomaly Warzone Earth Mobile Campaign
- Anomaly Korea
- Anomaly 2
- Anomaly Warzone Earth
- Spacecom
- Frostpunk Original Soundtrack
- Frostpunk Expansions Original Soundtrack
- Moonlighter Original Soundtrack
- Moonlighter Between Dimensions Soundtrack
Tüm içeriklerdeki indirimler 26 Nisan'a kadar sürecek.