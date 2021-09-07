Tüketimi etkileyen faktörler nelerdir? Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi Etkileyen Doğal Ve Beşeri Faktörler Nelerdir?

Günlük hayatta ihtiyaçların karşılanması ve sürdürülebilirliğin devam etmesi için bazı gereksinimlere ihtiyaç vardır. Bunların başında sağlık, giyinme ve beslenme gelmektedir. İnsanlar başlıca bu alanları tüketmektedirler. Peki, Tüketimi etkileyen diğer faktörler nelerdir? Tüketimi etkileyen faktörler nelerdir? Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi Etkileyen Doğal Ve Beşeri Faktörler Nelerdir?

Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim kapsamında gerçekleşir. Bu ekonomik faaliyetler ile bireylerin hayatlarını devam ettirmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanır. Kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir? Peki, Tüketimi etkileyen diğer faktörler nelerdir? Tüketimi etkileyen faktörler nelerdir? Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi Etkileyen Doğal Ve Beşeri Faktörler Nelerdir? 5. sınıf üretim, dağıtım ve tüketim konu anlatımı detayları ile üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER NELERDİR?

Türkiye, konumundan dolayı pek çok farklı coğrafya özelliklerine sahip olduğu için ekonomik faaliyetlerde de değişiklik gösterir. Ekonomik faaliyetleri etkileyen nedenlerden bazıları şunlardır:

Yer şekilleri

İklim

Yer altı ve yer üstü zenginlikler

Ulaşım

İç Anadolu Bölgesi;

İç Anadolu bölgesinde üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen ekonomik faaliyetlerin başına tarım gelir. Özellikle bu bölgede buğday tarımı çok yoğun olarak yapılır. Buğday üretimi de fazla olduğu için fabrika kurulumlarında makarna ve bisküvi üretimi ön plana çıkmıştır. Meslek gelişimleri de ziraat ve çiftçilik üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu bölgede madencilik, turizm ve hayvancılık da yapılmaktadır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Marmara Bölgesi;

Marmara bölgesi Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Burada hem tarım hem sanayi hem de hizmet sektöründe hızlı bir gelişim yaşanmaktadır.

Karadeniz Bölgesi;

Karadeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü ormanlardır. Bu yüzden mobilya ve kağıt üretimi fazladır. Bu da ekonomik faaliyetlerinin marangozluk, orman mühendisliği gibi ormancılık alanlarında gelişmesine yol açmıştır. Karadeniz bölgesinde aynı zamanda fındık, şekeri mısır ve çay üretimi de bulunur.

Doğu Anadolu Bölgesi;

Doğu Anadolu bölgesinin iklimi sert ve karasaldır. Bu yüzden tarım yapılması çok uygun topraklar ve koşullar bulunmaz. Bu yüzden daha çok hayvancılık gelişmiştir. Bu da bölgede süt ve et fabrikalarının kurulmasına yol açmıştır.

Akdeniz Bölgesi;

Akdeniz bölgesi sıcak ve güneşli gün sayısı fazla olan bil bölgemizdir. Bu yüzde turizm de fazlasıyla gelişmiştir. Bunun yanı sıra tarıma uygun toprakları bulunur ve seracılık yaygın olarak yapılır. Aynı zamanda kültürel yapıları da bulunan Akdeniz bölgesinde turist rehberliği, tercümanlık gibi alanlarda da iş kolları bulunur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi;

Bu bölgede farklı ürünler yıl içinde yetiştirilebilir. Geniş platoları ve ovaları bulunur. Mercimek, buğday, üzüm, antep fıstığı en çok yetiştirilen ürünleri arasında yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol üretimi de yapıldığı için madencilik alanındaki iş kolları da gelişmiştir.

Ege Bölgesi;

Ege bölgesinde turizm, hayvancılık, tarım ve madencilik gibi farklı ekonomik faaliyetler görülür. İzmir'de limancılık faaliyetleri de yaygın olarak yapılır.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ ETMENLER

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşerî etmenlerin başlıcaları nüfus, teknoloji, sermaye, ihtiyaçlar, tanıtım ve yönetim şeklidir.

A-NÜFUS

Üretim, her şeyden önce insan etkinliğinin sonucudur. Bu anlamda insanın olmadığı yerde üretim, dağıtım ve tüketimden de söz edilemez.

Yeryüzü, nüfus miktarı bakımından farklı alanlardan oluşmaktadır. Güneydoğu Asya, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika'nın doğusu yoğun nüfuslu yerlerdir. Nüfusun fazla olduğu yerlerde tüketim fazla olduğundan bu alanlarda dağıtım da fazladır.

Nüfus, sanayi ürünleri üretim alanını da etkilemektedir. Bazı sanayi kuruluşlarının yer seçiminde tüketim merkezlerine yakınlık göz önünde bulundurulmaktadır.

Özellikle kısa süre içinde tüketilmesi gereken besin maddelerini işleyen fabrikalar, nüfusun yoğun olduğu alanlara kurulmaktadır. Bunların başında unlu ve sütlü ürünler ile et ürünleri gelmektedir. Ayrıca giysi ve ayakkabı üreten fabrikalar da nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlere kurulmaktadır. Böylece üretilen ürünler, daha kısa sürede dağıtılmakta ve tüketilmektedir. Nüfus aynı zamanda üretim ve dağıtımı da etkilemektedir. Artan nüfusun ihtiyacını karşılamak için üretim, dolayısıyla dağıtım artmaktadır. Örneğin 2006 yılında ülkemizdeki buğday tüketimi 16,8 milyon ton iken bu değer 2015'te 20,1 milyon tona yükselmiştir. Buğday üretimi ise 2006 yılında 20 milyon ton iken bu değer 2015 yılında 22,6 milyon tona yükselmiştir. Üretim ve tüketimin artması bu ürünün dağıtımının da artmasına neden olmaktadır.

B-TEKNOLOJİ

Günümüzde teknoloji üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen önemli bir etmendir. Teknoloji geliştikçe üretim hızı ve üretilen ürünlerin kalitesi artmaktadır. Ulaşımın gelişmesinde de teknolojinin etkisi büyüktür. Limanlar, gemiler, hava alanları, uçaklar, demir yolları, yüksek hızlı trenler, kara yolları ve kara yolu araçları teknolojiye bağlı olarak gelişmektedir.

Ulaşım ağının gelişmesine bağlı olarak üretim ve tüketim merkezleri buluşturulmakta, bu durum üretim ve tüketimin artmasını sağlamaktadır. Gelişen ulaşım ağı sayesinde üretim, dağıtım ve tüketim küresel boyutta etkiye sahip olmaktadır.

C-SERMAYE

Tarımsal üretim için tarla, bağ veya bahçeye; hayvancılık için hayvanlara ve bunların barınacağı yerlere; fabrikalar için arsa, yapı, makineler ve işçilere ihtiyaç vardır. Bunları elde etmek için bir sermaye gerekmektedir. Buna göre üretim, belirli bir sermayeye bağlıdır. Aynı şekilde ulaşım yollarının yapımı ve ulaşım araçları için de sermaye gereklidir. Dolayısıyla dağıtım, sermayeye bağlı bir etkinliktir.

Üretilenler, belirli bir ücret karşılığı tüketicilere sunulduğu için sonuçta tüketim de belirli bir sermaye gerektirmektedir. Bu nedenle gelir düzeyi arttıkça üretim, tüketim ve dağıtım artmaktadır.

Sermaye bakımından zengin olan ülkelerde üretim, dağıtım ve tüketim etkinliği fazladır. Bu nedenle ABD, Japonya, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler üretim, dağıtım ve tüketimin yoğun olduğu yerlerdir.

Ç-İHTİYAÇLAR

Üretim, dağıtım ve tüketim ağı insanların ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmış etkinliklerdir. İnsanların ihtiyaçları içinde birinci sırayı fizyolojik ihtiyaçlar oluşturur. Bunlar beslenme, giyinme ve barınmaya yönelik ihtiyaçlardır. Bu nedenle besin maddeleri, giysiler ve barınma alanıyla ilgili mallar, yoğun olarak üretilen, dağıtılan ve tüketilen ürünlerdir.

D-TANITIM

Bazı ürünlerin tüketimi, önemli ölçüde tanıtıma bağlıdır. Bu da daha çok reklamlarla gerçekleştirilmektedir. Günümüzde çok sayıda ürün çeşidi, her ürünün de birçok markası bulunmaktadır. Bu anlamda firmalar arasında yoğun bir rekabet vardır. Bu rekabet, firmaların kendi ürünlerini tanıtmayı ve ürünleriyle ilgili reklam yapmayı zorunlu hâle getirmektedir.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak yeni keşfedilen ve pazara ilk kez sunulan ürünlerin tanıtımı büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle firmalar, reklam için önemli bütçeler ayırmaktadır. Tanıtımı iyi yapılan ürünlerin tüketimi arttığı için üretimi ve dağıtımı da artmaktadır. Tanıtım için önemli etkinliklerden biri de fuarlardır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

E-YÖNETİM

Ülkelerin yönetim şekli üretim, dağıtım ve tüketimi önemli ölçüde etkilemektedir. Örneğin Sovyetler Birliği döneminde kolhoz adı verilen devlet çiftlikleri başlıca üretim alanlarıydı. Buralarda üretilen ürünlerin dağıtımı, devletin belirlediği kurallara göre gerçekleştirilmekteydi. Dolayısıyla tüketim de devletin denetimindeydi.

Liberal ekonomilerde üretim, dağıtım ve tüketimle ilgili uygulamalarda serbestlik söz konusudur. Bu durum üretim, dağıtım ve tüketimin serbestçe yapılmasını sağlamaktadır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen etmenlerden biri de yabancı sermayeye karşı tavırdır. Bazı ülkeler, üretimi canlandırmak için yabancı sermayeyi teşvik ederken bazı ülkeler yabancı sermayeye sınırlandırmalar getirmektedir.

Dağıtımı etkilediği için üretim ve tüketimi etkileyen etmenlerden biri de gümrük politikalarıdır. Bazı ülkeler yüksek gümrük vergileriyle yerli üretimi korumaktadır. Bu durumda yabancı ürünlerin dağıtımı sınırlandırılmaktadır.

Ülkeler arasında oluşturulan ortak pazarlar da üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen etmenlerdendir. Örneğin Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile ABD, Kanada ve Meksika'nın oluşturduğu ortak pazar sayesinde bu ülkeler arasında dağıtım ağı gelişmiş durumdadır. Bu durum aynı zamanda üretim ve tüketimi de etkilemektedir.