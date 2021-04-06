Tüketici fiyatlarındaki üretici kaynaklı baskılar sürdü

Merkez Bankası (TCMB) üretici fiyatlarındaki hızlı yükselişte, emtia fiyatlarında süregelen artışların yanında, "döviz kuru gelişmelerinin ve arz kısıtlarının" etkili olduğuna işaret ederek, "tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar"ın, güçlenerek sürdüğüne dikkat çekti.

Merkez Bankası (TCMB) üretici fiyatlarındaki hızlı yükselişte, emtia fiyatlarında süregelen artışların yanında, "döviz kuru gelişmelerinin ve arz kısıtlarının" etkili olduğuna işaret ederek, "tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar"ın, güçlenerek sürdüğüne dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Mart'ta aylık bazda yüzde 4.13 yükseldi ve üretici enflasyonu yüzde 31.20 düzeyine çıktı. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 8.21'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 17.04 oldu.

TCMB'nin "Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporunda, bu dönemde ana metal, metal ürünleri, kimyasal, tekstil, kauçuk ve plastik imalatı sektörlerinde yüksek oranlı fiyat artışlarının izlendiğine dikkat çekilerek, "Bu gelişmelerle, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının eğilimi üç aylık düşüşün ardından yükselmiştir" denildi.Yıllık enflasyonun enerji ve ara malı gruplarında belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde arttığı vurgulanan özetlerde "Aylık bazda ara malı ve enerji fiyatları yüzde 5'in üzerinde artış kaydederken, enerji fiyatlarındaki artışın tüketici enflasyonuna yansıması eşel mobil uygulaması nedeniyle sınırlı olmuştur" denildi ve şu gelişmelerin altı çizildi: "Ara malları fiyat artışında demir-çelik ve ferro alaşımlar, plastik ürünler ile temel kimyasallar ve tekstil iplik-elyafları öne çıkarken, artışların grup geneline yayıldığı izlenmiştir. "Sermaye malı grubunda metal yapı ürünleri, makinalar, ulaştırmaya yönelik sermaye malları, bilgisayar ve çevre birimleri yüksek fiyat artışlarıyla dikkat çeken kalemler olmuştur. "Enerji fiyatlarındaki artışta rafine edilmiş petrol ürünleri Mart ayında da yüksek katkısıyla olumsuz ayrışmıştır. Dayanıklı tüketim mallarında mobilya fiyatlarındaki artışlar bu dönem de sürmüştür. "Et ürünleri, katı-sıvı yağlar gibi gıda kalemleri ile ilaçlar ve diğer tekstil ürünleri dayanıksız tüketim mallarını sürükleyen kalemler olmuştur. "Bu gelişmelerle, tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etmiştir." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı