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TÜKDES'ten ekmek zammına tepki

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de ekmeğe yapılması planlanan yüzde 20 oranındaki zamma tepki göstererek, "Ekmeğe yapılan yüksek zammı tekrar değerlendirmelerini ve oranını makul bir seviyeye çekmelerini bekliyoruz" dedi.

TÜKDES'ten ekmek zammına tepki
15.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:10

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Eskişehir'de ekmeğe yapılması planlanan yüzde 20 oranındaki zamma tepki göstererek, "Ekmeğe yapılan yüksek zammı tekrar değerlendirmelerini ve oranını makul bir seviyeye çekmelerini bekliyoruz" dedi.

Daha önce duyurulan bugün hayata geçirilmeye planlanan ekmek zammı, esnaflar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uygulayamadı. Una yapılan ani zam dolayısıyla ekmek zam oranının yeterli olmadığı yönünde bazı fırıncılar görüş bildirirken, TÜKDES Başkanı Bakal, duyurulan 25 kuruşluk zamma karşı bir açıklama yaptı. İHA Muhabirine konuşan Genel Başkanı Bakal, "Eskişehir'de ekmeğe yapılan zammı şaşkınlıkla karşılıyoruz. Bugün uygulanmasını bekleyen, ancak bazı nedenlerden dolayı uygulanamayan bu fiyat artışına karşıyız. Beyaz ekmeği 1 buçuk liraya çıkartan yüzde 20'lik zam oranı çok yüksek belirlendi. Eskişehir'de 200 gramlık beyaz ekmeği 1 liradan satan işletmeler vardır. Fırıncıların sattığı ekmekle, aynı ekmeği arasında yüzde 50 oranında fiyat farkı bulunuyor. Üstelik fırıncıların bu zam oranından da memnun olmadığını duyduk. Ancak biz tüketiciler olarak; fırıncılardan ekmeğe yapacakları yüksek zammı tekrar değerlendirmelerini ve oranını makul bir seviyeye çekmelerini bekliyoruz. Bugün yapılacağı belirtilen toplantıda bu yönde bir karar bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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