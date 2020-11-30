TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü
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TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü

30.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:31
TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü.

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. DW Türkçe'nin konuştuğu ekonomistler büyümeyi "beklenen bir gelişme" olarak yorumlarken bir sonraki çeyrekte benzer bir tablo öngörülmüyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ağustos eylül aylarını kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, bu üç ayı kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,7 büyüdü.

TÜİK'in verlerine göre sanayi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 büyüme kaydederken, tarımdaki büyüme aynı dönemde yüzde 6,2 oldu. Hizmet sektöründe ise büyüme yüzde 0,8'de kaldı. Verilerde, tüketimde olduğu kadar yatırımlarda da artış olması dikkat çekti. Buna göre üçüncü çeyrekteki yatırımlar bir önceki yıla göre yüzde 22,5 oranında artış gösterdi.

Öte yandan verilerde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyüme de bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,6 oldu. Aynı dönemde hane halkının tüketim harcamaları yıllık yüzde 9,2 büyüdü. Mal ve hizmet ihracatı bu çeyrekte yüzde 22,4 daraldı. İthalata ise yüzde 15,8'lik büyüme kaydedildi.

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"Yatırımlardaki artış dikkat çekici"

BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel üçüncü çeyrekteki bu büyümenin şaşırtıcı olmadığı görüşünde.

DW Türkçe'ye konuşan Gürsel, "Bizim BETAM olarak bu çeyrek için yaptığımız tahmin yüzde 5 idi. Çeyrekten çeyreğe de yüzde 12 tahmin etmiştik. Şaşırtıcı olmadı çünkü öncü göstergeler gerek tüketim gerek yatırım alanında çok ciddi artışlar olduğunu gösteriyordu. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte büyük bir daralma yaşamıştı kısıtlamalar nedeniyle. Ardından bu kısıtlamalar gevşetilince tekrardan ekonomik faaliyetler canlandı. Yani ikinci çeyrekteki kayıpların telafi edildiğini görüyoruz. Ama bunun dışında temel sorunlar duruyor" dedi.

Prof. Dr. Gürsel, verilerde üçüncü çeyrekteki yatırımların bir önceki yıla göre artış göstermesine dikkat çekerek, "Tüketimdeki artış şaşırtıcı değil. Ancak yatırımlardaki artış ilginç. Burada hareketlenmeye inşaat da öncülük etmiyor bakıldığında. Ancak bunun devam edip etmeyeceğini göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"En olumsuz ektilenen hizmet sektörü"

Ekonomist Prof. Dr Sinan Alçın da finans ve sigorta faaliyetlerindeki yüzde 41.1'lik artışa dikkat çekerek, "Bu şunu gösteriyor bize: Üçüncü çeyrek büyümesi genel olarak kredi genişlemesinin beslediği bir büyüme. Çünkü ikinci sırada bilgi ve iletişim yatırımları geliyor ve payı yüzde 15. Arada muazzam bir fark var. Bu sıra dışı büyüme, elbette hazirandaki kredi genişlemesi ile ilişkilendirilebilir"

Pandemi döneminin bütün sektörlerde eşit etki yaratmadığına dikkat çeken Alçın, "Burada en olumsuz etkilenen ve etkilenmeye de devam edecek olan hizmet sektörü. Buradaki büyüme sadece yıllık bazda yüzde 0,8 civarında. Dolayısıyla finans ve sigorta faaliyetlerindeki yüzde 41'lik büyüme ile karşılaştırdığımızda çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu sanayide de yüzde 8 civarında. Verilere sektörel bazda baktığımızda büyümenin finans sektörü çekişiyle olduğunu görüyoruz" dedi.

DW Türkçe'nin konuştuğu ekonomistler, pandemi kaynaklı son kısıtlamaların da etkisiyle dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyrekteki gibi bir tablo beklemediklerini dile getiriyor.

Deniz Barış Narlı

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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