TÜGEM Ticari Network kuruldu

Emlak sektörünün sivil toplum kuruluşu olan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), Ticari Gayrimenkul Profesyonellerini bir araya getirdi. Başkan Akdoğan, "gayrimenkul artık bir ihracat kalemi" dedi.

Emlak sektörünün sivil toplum kuruluşu TÜGEM ticari gayrimenkul profesyonellerini bir araya getirerek TÜGEM Ticari Network'ü kurdu. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen lansmanın açılış konuşmalarını TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ve Ticari Network Komite Başkanı Savaş Kurtbaşı gerçekleştirdi. Toplantıya ayrıca gayrimenkul sektörünün ileri gelen yöneticileri ve başkanları katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte gayrimenkul sektörünün nasıl büyüyeceği ve ticari gayrimenkul profesyonellerinin neden tek çatı altında toplandığı konuları ele alındı.

"Amacımız ticari gayrimenkulün ülke bazlı tanımına katkı sunmak"

Oluşturulan bu birliktelik ile bu alanda çalışanlara destek olmayı planladıklarını söyleyen Başkan Hakan Akdoğan, "Amacımız ticari gayrimenkulün ülke bazlı tanımını en doğru şekilde yapılabilmesine katkı sunmak. Yine gayrimenkul sektöründe uzmanlık ve özellikle ticari alanda çalışacak arkadaşların uzmanlaşmalarını sağlamak. Bu alanda çalışan arkadaşlarımıza eğitim, network ve bunun yanı sıra iş birlikleri ile beraber meslekte daha emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacağız. Bunun yanı sıra ekonomilerini de büyütmek istiyoruz. Burada ticari gayrimenkul profesyonellerini bir çatı altında topluyoruz. Birçok aracılık firmasını gerek uluslararası gerek bağımsız markalar ile çalışan ticari gayrimenkul alanında uzmanlaşmak isteyen veya uzmanlaşmış olan arkadaşları bir araya getirip onları buradaki güç birlikleri ile beraber, avantajı tekrardan onlara sunmak" dedi.

"Gayrimenkul sektörü bir ihracat kalemi olmuş durumda"

Gayrimenkul sektörünün bir ihracat kalemi haline geldiğini belirten Akdoğan, " Türkiye'nin gayrimenkul sektörü içerisinde çok fırsatlar barındıran bir sektör. Dünyaya, Avrupa ülkelerine baktığımızda gayrimenkul fiyatları dünyayla Avrupa'yla karşılaştırdığımız zaman içinde çok yatırım fırsatları barındırıyor. Artık gayrimenkul bir ihracat kalemi. Bizde bu anlamda nitelikli aracılık hizmeti veren işletmeleri yine gayrimenkul profesyonellerinin yetkinlik ve yeterliliklerini çok daha iyi bir seviyeye getirdiğimizde bu ihracatın çok daha artacağını bu anlamda ülkemize çok ciddi değerler katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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