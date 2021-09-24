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Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Alaplı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Şen, kadınlar 57 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu.

ZONGULDAK (İHA) - İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Alaplı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Şen, kadınlar 57 kg'da Avrupa üçüncüsü oldu.

Avrupa Para Tekvando Birliği tarafından İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'na 12 ülkeden 121 sporcu katıldı. Şampiyonada Zonguldak Alaplı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Tuğçe Sen de kadınlarda üçüncü oldu.

Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Şen'i başarısından ötürü kutladı. Erhan Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tekvando antrenörümüz Cem Uzun nezaretinde hazırlanan ve Alaplı Gençlik ve Spor Kulübü adına uluslararası müsabakalarda Paralimpik Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Tuğçe Şen, 3. olarak bronz madalya kazanmıştır. Göğsümüzü kabartan milli sporcumuzu ve Cem Uzun antrenörlerini tebrik ediyorum." - ZONGULDAK

Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Tuğçe Şen, Avrupa üçüncüsü oldu - Haberler Spor
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