HATAY (İHA) - Tüfekle vurulan büyük ak balıkçıl kurtarılamadı

Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı'nda av tüfeğiyle vurulduktan sonra yaralı olarak bulunan büyük ak balaşıkçılı veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı'nda av tüfeğiyle vurularak yaralanmış halde bulunan büyük ak balıkçıl kurtarılamadı.

Kuşların göç duraklarından biri olan Mileyha Sulak Alanı'nda devriye gezen polis ekipleri, kumsalda uçamayan bir kuşu fark etti. Yaralı olduğu için uçamadığı anlaşılan kuşun, büyük ak balıkçıl olduğu belirlendi. Av tüfeğiyle vurulan kuş, polis ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi altına alınan büyük ak balıkçılın kurtarılamadığı öğrenildi.

Yaralı büyük ak balıkçıla müdahale eden Hatay Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Veteriner Hekimi İsmail Eminoğlu, "Ateşli silahla vurulması sonucu kalbe isabet eden bir adet saçma sebebiyle ölüm gerçekleşmiştir. Kuşun biri kalbinde diğeri boynunda olmak üzere vücudunda toplam 8 adet saçma röntgen görüntülemesinde tespit edildi. Sol kanadında ve sağ ayağında da kırıklar tespit edildi" dedi.