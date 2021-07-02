TÜFAD Manisa Şubesinde kongre öncesi son hazırlıklar
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TÜFAD Manisa Şubesinde kongre öncesi son hazırlıklar

TÜFAD Manisa Şubesinde kongre öncesi son hazırlıklar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜFAD Manisa Şubesi'nin 5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Kongresi öncesinde çalışmalarını hızlandıran başkan adayı Mehmet Dağdelen ve ekibi il genelindeki başarılı antrenörleri ziyaret ederek plaket takdim etmeye devam ediyor.

TÜFAD Manisa Şubesi'nin 5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Olağan Kongresi öncesinde çalışmalarını hızlandıran başkan adayı Mehmet Dağdelen ve ekibi il genelindeki başarılı antrenörleri ziyaret ederek plaket takdim etmeye devam ediyor. Öte yandan başkan adayı Mehmet Dağdelen'in aday yönetim kurulu listesine bir zamanlar Manisaspor ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olan Aygün Taşkıran'ın da dahil olduğu öğrenildi.

3. Ligde şampiyon olarak 2. Lige çıkan Somaspor'un teknik direktörü Mustafa Şen adına takımın antrenörü Mahir Çeneli'ye başarı plaketi Mehmet Dağdelen ve Süleyman Özkaraman tarafından takdim edildi.

Yeni sezonda İçel İdmanyurdu takımında görev yapacak olan Teknik Direktör Cem Kavçak'a, Süper Ligde Akhisarspor'da görev yaparken Avrupa kupalarında ve Türkiye kupasında ayrıca Aksarayspor'da başarılı çalışmalarından ve Manisa'ya en iyi şekilde temsil etmesinden dolayı teşekkür plaketi Feridun Yarkın tarafından takdim edildi.

Akhisar'da gerçekleştirilen ziyaretlerde konuşan başkan adayı Mehmet Dağdelen, "5 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek olan Manisa TÜFAD Olağan Kongresi öncesinde Akhisar'da gerçekleştirilen ziyaretlerde Manisalı teknik adamlarımızın başarıları hepimizi gururlandırmıştır. Manisalı teknik adamlarımızın başarılı hepimizi gururlandırmıştır. Tüm meslektaşlarımız adına plaketleri birbirinden değerli hocalarımız takdim etmiştir. Onurunuz onurumuz, gururunuz gururumuzdur. Mustafa Şen hocamız mazeret belirttiği için katılamamıştır. Onun adına Somaspor'daki teknik kadrodan antrenör Mahir Çeneli plaketi almıştır." dedi.

Aygün Taşkıran da listeye dahil oldu

Öte yandan Mehmet Dağdelen'in aday yönetim kurulu listesine Manisaspor ve Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden biri olan Aygün Taşkıran'ın da dahil olduğu öğrenildi. Aygün Taşkıran'ın listelerine dahil olduğunu sosyal medya hesaplarından duyuran başkan adayı Mehmet Dağdelen, "5 Temmuz Olağan Kongre seçiminde Manisa TÜFAD Başkanlığına adaylığımızı koyduğumuz süreçte, Manisamızın yetiştirdiği mütevaziliği ve beyefendiliğiyle, Fenerbahçe ve Manisaspor'umuz başta olmakla birlikte Akhisarspor ve ülkemizin önemli kulüplerinde futbol oynayan ayrıca Manisa'mızı en iyi şekilde temsil eden Fenerbahçeli Aygün Taşkıran hocamızı aday yönetim kurulumuza dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Futbolumuza ve TÜFAD ailesine hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - MANİSA

TÜFAD Manisa Şubesinde kongre öncesi son hazırlıklar
TÜFAD Manisa Şubesinde kongre öncesi son hazırlıklar
TÜFAD Manisa Şubesinde kongre öncesi son hazırlıklar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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