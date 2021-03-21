TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "İşletme başına kesilen idari para cezaları artık hayvan başına uygulanacak"
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "İşletme başına kesilen idari para cezaları artık hayvan başına uygulanacak"

21.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:32
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yapılan düzenlemeyle işletme başına kesilen idari para cezalarının hayvan başına uygulanacağını, bunun da yetiştiricilerin lehine olacağını bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yapılan düzenlemeyle işletme başına kesilen idari para cezalarının hayvan başına uygulanacağını, bunun da yetiştiricilerin lehine olacağını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda yapılan değişiklikle, hayvan sağlığı, refahı ve zootekni ile ilgili yaptırımların yeniden düzenlendiğini aktardı.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin bilgiler veren Çelik, "İşletme başına kesilen idari para cezaları artık hayvan başına uygulanacak. Bu yetiştiricilerin lehine olacak. Yeni düzenleme aracıların işini zora sokacak ve karlı çıkacak olan yetiştiricilerimiz olacak. İşletme bazlı hayvan tanımlama ve kayıt altına alınmasında uygulanan yasal cezai işlemlerin hayvan başına dönüştürülmesinin tüm üreticilerimizin lehine sonuçlanması sektörümüzü memnun etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Nakil sırasında yakalanan gebe hayvanlar karantinaya alınacak

Nakil sırasında yakalanan küpesiz gebe hayvanların tamamının kesime sevk edilmesinin de yeni düzenlemeyle kaldırıldığına dikkati çeken Çelik, "Tanımlattırılmamış gebe hayvanlar, 6 aylıktan küçük koyun ve keçiler, bir yaşından küçük sığır cinsi hayvanlar nakil esnasında yakalanması durumunda kestirilmeyecek, hayvan sahibinin bilgisi olacak şekilde karantina altına alınacak." ifadesini kullandı.

Çelik, ayrıca, karantina sürecine ilişkin kararlar alınırken, yetiştiricinin şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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