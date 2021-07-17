TUDKİYEB Başkanı Çelik: "Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı"
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TUDKİYEB Başkanı Çelik: "Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı"

TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TUDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "İyi bir küçükbaş hayvanın karkas ağırlığının en az 22 kg olması gerekiyor" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TUDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "İyi bir küçükbaş hayvanın karkas ağırlığının en az 22 kg olması gerekiyor" dedi.

TUDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Ankara Yenimahalle ilçesi küçükbaş hayvan pazarını ziyaret etti. Kurbanlıkları yerinde inceleyen Çelik, üreticilerin sorunlarını dinledi. Kurban alınırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan Çelik, kurbanların fiyatlarını da sorguladı.

Küçükbaş kurban fiyatlarının her bütçeye uygun olduğunu belirten Çelik, kurbanda önemli olan fiyatın değil hayvanın fiziki yapısı ve sağlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Küçükbaş hayvan alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Çelik, "İyi bir küçükbaş hayvanın karkas ağırlığının en az 22 kg olması gerekiyor" dedi.

Markette alınacak 12 kg kırmızı etin karkas olarak ölçüldüğünde daha pahalıya geldiğini belirten Çelik, marketten almak yerine gelip pazarlardan kurban almanın daha doğru olacağını vurguladı.

Geçen seneye göre yüzde 15 artış var

Geçtiğimiz yıl ile bu sene arasındaki fiyatları da karşılaştıran Çelik, hayvan üreticilerinin giderlerinin arttığını bunun karşılığında ise küçükbaş hayvan kurban fiyatlarının da geçen yıla göre yüzde 10-15 arasında artış gösterdiğini ifade etti.

Yetiştiricilerin pandemi döneminde çalışmaya devam ettiğini ve kırmızı et açığının açılmasına müsaade edilmediğini söyleyen Çelik, yetiştiricilerin zarar etse dahi üretimden vazgeçmediğini anlattı. - ANKARA

TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'
TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'
TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'
TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'
TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'
TUDKİYEB Başkanı Çelik: 'Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TUDKİYEB Başkanı Çelik: "Küçükbaş kurbanın karkas ağırlığı en az 22 kg olmalı" - Haberler Ekonomi
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