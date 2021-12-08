TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz" - Haberler Ekonomi
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Ekonomi

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz" Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin Bağ-Kur prim borçlarına destek verilmesini isteyerek, "Bizim artan dolardan zarar değil kar...

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz"

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, çiftçilerin Bağ-Kur prim borçlarına destek verilmesini isteyerek, "Bizim artan dolardan zarar değil Kar etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, üreten çiftçinin Bağ-Kur prim borçlarının ertelenmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de yaşanan iklim değişikliği, kuraklık, pandemi ve girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte çiftçilerin zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Çelik, "Hükümetimiz birçok konuda büyük reformlar yaptı. Geçmişte çiftçi, üretici, yetiştiricilerimize zorunlu Tarım Bağ-Kur'u olma şartları getirildi. Primler oldukça yüksek. Çiftçilerimiz bu primleri ödeyemeyecek durumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her geçen gün nüfusun arttığını dile getiren Çelik, "Her gün de çiftçi sayımız düşmektedir. Ülkenin nüfusunu ve güvencesini sağlamak bizim döviz belasından kurtulmamız, kura bağlı kalmamamız için daha çok üretmeye ihtiyacımız vardır. Yetiştiricimizin, çiftçimizin daha çok üretmesi lazım. Bugün Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olması için sanayisinden esnafına kadar özellikle ülkeye katma değer sağlama noktasındaki hususlara kadar esnafın raflarında sattığı ürün ile pazarda satılan ürünlerde çiftçimizin alın teri ve göz nuru vardır. Biz istiyoruz ki hükümetimiz, devletimiz pozitif ayrımcılık yapsın" diye konuştu.

"Biz her şeye rağmen üretime devam etmekten yanayız" diyen Çelik, "Daha ihracatçı bir ülke olabilmemiz için bizim daha çok üretmemiz lazım. Bizim artan dolardan zarar değil, kar etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da üretmekten geçiyor. Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Biz üretmeye devam edeceğiz ama hükümetimizden de destek bekliyoruz

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Ekonomi Haberleri

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