Tübitak'tan 8 Teknoloji Transfer Ofisine 8 Milyon Lira Destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, "Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında açılan çağrıyla 8 teknoloji transfer ofisine (TTO) yaklaşık 8 milyon lira destek verileceğini bildirdi.

Ergin, yazılı açıklamasında, TTO'ların kurulmasını desteklemek amacıyla "Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı"nın geliştirildiğini belirtti.

TÜBİTAK'ın, şu anda 38 TTO'yu aktif olarak desteklediğine işaret eden Ergin, program kapsamında açılan çağrıyla 2 yıllık süreçte Bahçeşehir, Düzce, Marmara, Okan, Pamukkale, Eskişehir Osmangazi, İzmir Ekonomi ve Samsun Ondokuz Mayıs üniversitelerinin TTO'larına yaklaşık 8 milyon lira destek sağlanacağını ifade etti.

TTO'ların üniversitelerdeki bilginin sanayiye aktarılmasını ve akademik girişimciliğin yaygınlaşmasını sağlayacağının altını çizen Ergin, söz konusu ofislerin üniversitede yürütülen araştırma sonuçlarının patentlenmesi ve geliştirilen teknolojilerin sanayide uygulamaya konulmasında arayüz görevi göreceğini vurguladı.

Ergin, desteklenecek 8 TTO'ya sertifikalarının yarın TÜBİTAK'ta düzenlenecek "Teknoloji Transferi İş Modelleri Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı" kapsamında verileceğini bildirdi.