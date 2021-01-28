TÜBİTAK ile TÜBA, bilim insanlarını teşvik için ödüller veriyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilimsel ve teknolojik çalışmaları teşvik etmek ve bu alanda destekler sağlamak amacıyla her yıl bilim insanlarını ödüllendiriyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilimsel ve teknolojik çalışmaları teşvik etmek ve bu alanda destekler sağlamak amacıyla her yıl bilim insanlarını ödüllendiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri", fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler kategorilerinde veriliyor. 2020'de bu ödüle 3 kategoride toplam 4 bilim insanı layık görüldü.

TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri (GEBİP) doğa, mühendislik, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarını, bilimsel çalışmalarını Türkiye'de sürdürmeleri, kendi çalışma gruplarını oluşturmaları, Türkiye kaynaklı uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınlarını ödüllendirme ve teşvik amacıyla 2001'den beri veriliyor.

Özgün ve yüksek talep gören program kapsamında, ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca her yıl 6 bin liralık ek destek ve akademi üyelerince danışmanlık sağlanıyor. Ayrıca TÜBA-GEBİP Ödülü sahipleri TÜBA Genç Akademi doğal üyesi olarak kabul ediliyor.

Akademinin bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verdiği GEBİP Ödüllerini, geçen yıl 21 farklı üniversite ve iki kurumdan toplam 31 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı.

TÜBA'nın, üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimini teşvik amacıyla gerçekleştirdiği "Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TÜBA-TESEP) kapsamında, 2020'de sağlık bilimleri alanında 1, sosyal bilimler alanında 2 eser Telif Eser Ödülü'ne layık görüldü. 1 eser Fuat Sezgin Özel Ödülü, 1 eser Halil İnalcık Özel Ödülü ve 3 eser de Kayda Değer Eser (mansiyon) ödülü almaya hak kazandı.

Araştırma desteği veriliyor

TÜBİTAK da bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak ve bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla her yıl ödüller veriyor.

Kurumun, Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, temel bilimler, mühendislik bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında veriliyor. Bilim Ödülü alanlar ayrıca, yurt içinde yürüteceği araştırmalarda kullanılmak üzere araştırma desteği kazanıyor.

TÜBİTAK tarafından 2020'de 4 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 13 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

2020 Bilim Ödülleri Töreni bugün yapılacak

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da iştirak edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun