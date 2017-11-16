Tuba Büyüküstün'ün Güzelliği Angelina Jolie'yi Gölgede Bıraktı
Uluslararası Asya Film Festivali için Los Angeles'a giden Tuba Büyüküstün, Angelina Jolie ile bir araya geldi. Tuba'nın güzelliği Angelina'yı gölgede bıraktı.
Geçtiğimiz hafta ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan Tuba Büyüküstün, orada Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile de bir araya geldi.
İKİLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLGİLİ SOHBET ETTİ
İki ünlü isim, Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Önce Babamı Öldürdüler" (First They Killed My Father) adlı filmin festival gösterimi sonrasında düzenlenen kokteylde buluştu. UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Tuba Büyüküstün ile BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projeleri ve sinema hakkında sohbet etti.
TUBA GÜZELLİĞİ İLE MEST ETTİ
Tuba ve Angelina birlikte fotoğraf da çektirdi. Angelina'nın güzelliği Tuba'nın yanında sönük kaldı.
İşte ikilinin fotoğrafları:
YORUMLAR (40)
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tuba sanki yataktan kalkmış gibi makyajsız ve üzerinde gecelik bu ne yaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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tuğba güzel kadın ama şanssızlığı şu ki yanındaki fazla taş bi ablamız. tubiş sönük kalmış :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tabiki Angelina JolieCevap Yaz Yayından Kaldır
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Diğeri bakımlı bir bayan gördüğüm kadarıyla Tuğba sanki yataktan fırlamış gibi hiç yakıştıramadımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Tuğba kim yaaa?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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birisi dünyaya kendini ıspatlamış güçlü cesur ve güzel kadın, diğeri bizim sıradan tuba ya abartmayın angelinadan bahsediyosunuz ayıptır. :)Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Biri 50 yaşında ve 5 kat fazla çalışıp yıpranmış kanser atlatmış bir kadın diğeri 37''lik bir bayan yav biraz mantıklı olun. Angelinanın 30 luk fotolarını koyun bir de bakalım.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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tubanın en paspal hali buCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bence Angelina Jolie daha güzel görünüyor.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Ne acıdır Allah vergisi güzelliğin kıyaslanması. isterseniz birazda insanlığı, yardım severliği ve vicdanı mukayese edin.Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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TUBA BUZ GİBİCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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hahaha amcamın oğluna benziyor tugba kaşları beni hipnotize ettiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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şakamısınız :) gencecik kız diğeri annesi yaşında bide gölgede bıraktı falan yazmışsınız ayıp gerçekten çok ayıpCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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yani tuba güzel ama anjeli lütfen yani kadın kaç yaşında şimdiki yirmiliklere taş çıkarır bence ajda hanımla kıyas yapmanız daha makul olurduCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Çok saçma bi karşılaştırmaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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bence komik yani yaş itibariyle kesinlikle anjeliCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Biri türk müslüman diğeri ecnebi hiristiyan giyiniş tarzları ise tam tersi.Cevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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çok bakımsız tuba. komik. . .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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gecelik giymiş gibi ya angelina çok asil görünüyor. karşılaştırmak çok yanlış . kadının yaptıkları ortada.Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
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tuba yataktan çıktığı gibi gelmiş sanırım saçlar dağınık üstündeki gecelik gibiCevap Yaz 15 Yayından Kaldır