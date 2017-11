Tuba Büyüküstün'ün Güzelliği Angelina Jolie'yi Gölgede Bıraktı

Geçtiğimiz hafta ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan Tuba Büyüküstün, orada Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile de bir araya geldi.

İKİLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLGİLİ SOHBET ETTİ

İki ünlü isim, Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Önce Babamı Öldürdüler" (First They Killed My Father) adlı filmin festival gösterimi sonrasında düzenlenen kokteylde buluştu. UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Tuba Büyüküstün ile BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projeleri ve sinema hakkında sohbet etti.

TUBA GÜZELLİĞİ İLE MEST ETTİ

Tuba ve Angelina birlikte fotoğraf da çektirdi. Angelina'nın güzelliği Tuba'nın yanında sönük kaldı.

İşte ikilinin fotoğrafları: