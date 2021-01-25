Tuba Bu¨yu¨ku¨stu¨n'ün Sefirin Kızı dizisinden alacağı ücret belli oldu
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Tuba Bu¨yu¨ku¨stu¨n'ün Sefirin Kızı dizisinden alacağı ücret belli oldu

25.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:50
Tuba Bu¨yu¨ku¨stu¨n'ün Sefirin Kızı dizisinden alacağı ücret belli oldu

Neslihan Atagül'ün vedasından sonra Sefirin Kızı dizisine transfer olan Tuba Bu¨yu¨ku¨stu¨n'u¨n alacağı ücret dudak uçuklattı. İşte Büyüküstün'in Sefirin Kızı dizisinden kazancı..

Gu¨zel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 3 milyonluk transfer u¨creti ve bo¨lu¨m bas¸ına 200 bin lira alacağı iddia edildi.

'İLK ÇEKİM ÇOK GÜZELDİ' Du¨n c¸ekimlere katılan Bu¨yu¨ku¨stu¨n, "Engin'le 6 yıl sonra bulus¸tuk. I·lk sahnemizi c¸ektik. C¸ok gu¨zeldi" diyerek 'Sefirin Kızı' hayranlarını heyecanlandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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