TSYD'de Oğuz Tongsir güven tazeledi
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TSYD'de Oğuz Tongsir güven tazeledi

TSYD'de Oğuz Tongsir güven tazeledi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) Başkan Oğuz Tongsir güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde (TSYD) Başkan Oğuz Tongsir güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin olağan seçimli genel kurulu, Levent'te bulunan merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut başkan Oğuz Tongsir ile Ahmet Çakır, 3 yıllık dönem için yarıştı. 521 üyenin oy kullandığı seçimde Oğuz Tongsir 416 oy, Ahmet Çakır 101 oy alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı.TSYD Başkanı Tongsir yaptığı açıklamada, "Demokratik  bir ortamda seçime gittik. Bir diğer başkan adayımız Ahmet Çakır'a da teşekkür ediyorum. 3 yıl daha görev başındayım. Bu benim son dönemim. Kendimizin yazdığı tüzük ile bir daha başkan adayı olamayacağım ama inanın ki TSYD'nin yükselişi devam edecek. Türkiye çapında bütün arkadaşlarımızla birlikte daha da büyüyeceğiz. Türkiye'nin en büyük basın kuruluşu TSYD olacaktır bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yönetim kurulu arkadaşlarım başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dernek sizin unutmayın, bundan sonra yapacaklarımızı da göreceksiniz" dedi.

 


TSYD'de Oğuz Tongsir güven tazeledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

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