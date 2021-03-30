TSYD Ankara Şubesi'nde yeni dönem

Ankara Spor Temsilcisi Ercan Ata, oy çokluğuyla TSYD Ankara Şubesi'nin yeni başkanı oldu.

Spor Temsilcisi Ercan Ata , oy çokluğuyla TSYD Ankara Şubesi'nin yeni başkanı oldu. Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Doğan Bulgun, katip üyeliklere ise Bilge Horasan ve Mehmet Kısmet seçildi. Kullanılan 120'un 82'sini alan Ercan Ata, TSYD Ankara Şubesi'nin başkanı olurken 2 oy geçersiz, 36 oy ise Hüseyin Doğru 'nun oldu. Başkanlığını Ercan Ata'nın yapacağı TSYD Ankara Şubesi'nin Yönetim Kurulu'nda ise; Mustafa Büyükışık, Adem Altan, Erhan Karadağ, Bülent Karadaş, Ali Burak Ünlü ve Orhan Kemal Erkılıç yer aldı.

Ercan Ata yaptığı açıklamada, "Ankara Şubemizi eski günlerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Genel kurula gelen gelmeyen, oy veren vermeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin AYDIN YALDIZ