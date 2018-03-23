Tşof Başkanı Apaydın: "Minibüsçü Esnafımızın Otobüs Vergisi Sorunu Kalktı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Minibüslerden alınan otobüs vergisi sorununun bitişine ilişkin kanunun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi esnafımız adına sevindiricidir" dedi.

Kanundaki tanımdan kaynaklı minibüslerden alınan otobüs vergisinin sona ermesi için TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun tasarısının minibüsçü esnafı adına sevindirici olduğunu belirten TŞOF Başkanı Apaydın, "Daha önce Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile TESK'i ziyaretinde yaptığımız görüşme doğrultusunda hayata geçirilen bu düzenleme esnafımızı sevindirdi" dedi.

MTV Kanunu'nda gerekli değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi ile bir haksızlığın ortadan kaldırıldığının altını çizen Apaydın, "Yeni düzenleme ile her araç sahibi, ruhsatında ne yazıyorsa onun vergisini ödeyecek. Şöyle ki; ruhsatında minibüs yazan, vergi mükellefiyeti minibüs işletmesi olarak kayıtlı olan ve hatta trafik sigortası dahi minibüs olarak düzenlenen araçlar, iş MTV ödemeye gelince otobüs kabul ediliyordu ve minibüs vergisinin iki katından fazla vergi ödeniyordu. Konunun TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi ile haksız bir uygulama kaldırılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Yapılan değişiklikle Motorlu Taşıtlar Vergisinde adaletin sağlandığının altını çizen Apaydın, "Ruhsatında minibüs yazan araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi 888 TL olması gerekirken minibüsçü esnafı otobüs tarifesinden 2 bin 241 TL vergi ödüyor. Bu çelişkiyi esnafımıza anlatmakta güçlük çekiyorduk. Yeni düzenleme ile bu haksız ve adil olmayan bu sistem düzeltildi. Yeni uygulama 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemede büyük emeği geçen başta Maliye Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere Bakanlığımızın değerli bürokratları ve Kanunun yasalaşması sürecinde katkısı olan herkese camiamız adına teşekkür ederim" dedi. - ANKARA