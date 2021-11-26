TSE Başkanı Şahin: Helal belgelendirmesi yapmak isteyen ülkeleri desteklemek istiyoruz

TÜRK Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Helal belgelendirmesi yapmak isteyen bizim kültür ve inanç coğrafyamızdaki diğer ülkelerin belgelendirme kuruluşlarının altyapılarını güçlendirmek anlamında yapılacak faaliyetlere destek olmak istiyoruz" dedi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 7'nci Dünya Helal Zirvesi ve 8'inci İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'da değerlendirmelerde bulundu. Şahin, SMIIC'in bu zamana kadar 40'ın üzerinde standart belirlediğini ve bu standartların büyük kısmının 'helal' konusuyla alakalı olduğunu belirterek, "Biz 43 İslam ülkesinin üye olduğu teşkilatın belirlemiş olduğu 'helal' standartlarını referans olarak kabul ediyoruz. Bu standartları referans olarak kabul eden bir kurumumuz var o da Helal Akreditasyon Kurumu. Helal Akreditasyon Kurumu bu standartlar çerçevesinde belgelendirme yapabilecek kapasitede olan; yani hem beşeri hem teknik altyapıya sahip kuruluşları belgelendiriyor. Kurucusu olduğumuz SMIIC'in standartlarına sahip çıkıyor, Helal Akreditasyon Kurumu'muz aracılığıyla bu standartları kabul ediyor, benimsiyoruz. TSE olarak belgelendirme faaliyetlerimizi bu standartlara göre yürütüyoruz" dedi.

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Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

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