Trump'tan Biden'e sert çıkış: Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden arasındaki seçim gerginliği artıyor. 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerindeki en güçlü rakibi Joe Biden'e yüklenene Trump, "Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil" dedi.

Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerindeki en güçlü rakibi Joe Biden'le arasında gerginlik artan ABD Başkanı Donald Trump, rakibi hakkında sert sözler kullandı.

BİDEN'IN ZİHİNSEL YETENEKLERİ ÜLKEYE LİDERLİK ETMEYE UYGUN DEĞİL

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden arasındaki seçim gerilimi devam ediyor. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, Biden'ı hedef alarak, "Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil" ifadesini kullandı. Trump'ın paylaşımını, Arizona, Florida ve Michigan eyaletlerini rakibine kaptırdığı anket sonrası yapması dikkatlerden kaçmadı.

ANKETLERİ ELEŞTİRDİ

Trump, 2020 seçim kampanyasının 2016 yılındaki kendi kampanyasında dahil olmak üzere ABD tarihinin en coşkulu kampanyası olacağını vurguladı. Başkan Trump, Biden'ın kampanyası eleştirerek, "Sessiz çoğunluk 3 Kasım'da konuşacak. Sahte şişirme anketler ve haberler, radikal solu kurtarmayacak" ifadelerini kullandı. Trump, Kasım ayındaki seçimi kazanma şansının yüzde yüz olduğunu açıkladı.

"BİDEN'IN TEST YAPTIRMASI GEREKİYOR"

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 100 günden az bir süre kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden rakibi Joe Biden ve demokratlara yüklendi. Başkan Trump, rakibi Joe Biden'ın son zamanlarda davranışlarında bozukluk olduğunu iddia ederek, test yaptırması gerektiğini iddia etti. "Joe Biden'ın zihinsel yetenekleri ülkeye liderlik etmeye uygun değil" ifadelerini kullanan Trump, "Ana akım medya her şeyi saklıyor. Özellikle de demokratların yolsuzluğunu. Obama ve Biden yönetimi tarihin en yozlaşmış yönetimi. 2016'da kampanyamı bile gözetlediler" dedi.

NANCY PELOSİ'YE DE YÜKLENDİ

Trump, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yüklenerek, "Çılgın Nancy Pelosi, salgın hastalık nedeniyle Çin'den gelen insanların Ocak ayında ABD'ye girmesini yasakladığımda hata yaptığımı söyledi. Şubat ayının sonlarında Chinatown sokaklarında salgın hastalık dans ederken on binlerce hayat kurtarıldı. Biden, onunla hemfikirdi, ama yakın zamanda haklı olduğumu itiraf ettiler" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ana akım medyanın özellikle Demokrat Parti üyelerinin yolsuzlukları söz konusu olduğunda, bir şey yapmaya alışkın olmadıklarını ileri sürerek, tüm yolsuzlukların üzerine örteceklerini öne sürdü.