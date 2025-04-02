Trump ne zaman açıklama yapacak? Trump açıklaması saat kaçta, hangi kanalda?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki ekonomik politikalar açısından kritik bir kararın 2 Nisan 2025 tarihinde duyurulacağını açıklayarak büyük bir beklenti doğurdu. Beyaz Saray yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre, Trump yönetiminin hayata geçireceği yeni gümrük tarifeleri, ABD'nin dış ticaret ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağı sinyali verildi. Peki, Trump ne zaman açıklama yapacak? Trump açıklaması saat kaçta, hangi kanalda?

TRUMP NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün (2 Nisan 2025) Beyaz Saray'da düzenlenecek "büyük" bir etkinlikle tüm dünyaya yönelik ek gümrük vergileri açıklaması bekleniyor. Trump'ın 2 Nisan Çarşamba yerel saatle 16:00, TSİ 23.00'te açıklama yapması bekleniyor.

Beyaz Saray, tarifelerin kapsamına ilişkin ayrıntıları açıklamadı. Yeni gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından hızlıca yürürlüğe gireceği belirtildi. Leavitt, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD süt ürünlerine yüzde 50, Japonya'nın ABD pirincine yüzde 700, Hindistan'ın ABD tarım ürünlerine yüzde 100 ve Kanada'nın ABD tereyağı ile peynirine neredeyse yüzde 300 gümrük vergisi uyguladığına işaret etti. Başkan Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tarifelerin tüm ülkeleri kapsayacağını belirtmişti.

Trump'ın uzun bir süredir "Kurtuluş Günü" olarak tanımladığı 2 Nisan duyurusu, Oval Ofis'in önündeki Gül Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ve programda kabine üyeleri de hazır bulunacak.

Açıklamayı haber kanallarından takip edebilirsiniz.