Trump: "Herkes İçin Çok İyi Bir Başlangıç Oldu"

Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, "Herkes için çok iyi bir başlangıç oldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı 1.5 saat sürdü. İki lidere baş danışmanlarının eşlik ettiği toplantının basına açık kısmında konuşan Trump, "Herkes için çok iyi bir başlangıç oldu" dedi.

Trump, "Son birkaç yıldır ilişkilerimiz çok iyi değildi ama olağanüstü ilişkilere sahip olabiliriz. İki nükleer gücüz, bence dünya da iyi geçinmemizi istiyor. Nükleer gücün yüzde 90'ına sahip iki ülkeyiz" ifadelerini kullanarak FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği yapan Putin'i tebrik etti.

İki lider toplantının ardından ortak basın konferansı düzenleyecek. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki lider birlikte öğle yemeği yiyecek.

Öte yandan her iki lider de zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. - HELSİNKİ