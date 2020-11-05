Trump destekçilerinden Philadelphia Genel Merkezi'nde protesto
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Trump destekçilerinden Philadelphia Genel Merkezi'nde protesto

05.11.2020 21:12 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:16
Trump destekçilerinden Philadelphia Genel Merkezi'nde protesto

ABD'de oy sayımları sürerken ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump taraftarları, oyların sayıldığı Philadelphia Genel Merkezi'nin önünde protestoya başladı.

ABD'de oy sayımları sürerken ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump taraftarları, oyların sayıldığı Philadelphia Genel Merkezi'nin önünde protestoya başladı.

ABD başkanlık seçimlerinin sonuçları beklenirken, seçim, kritik eyaletlerde bıçak sartı gidiyor. İngiliz medyası dakika içinde en kritik eyaletlerden Pennsylvania'dan sonuç geleceğini duyurdu.ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump taraftarları, oyların sayıldığı Philadelphia Genel Merkezi'nin önünde protestoya başladı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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