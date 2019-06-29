Trump, ABD'li teknoloji şirketlerinin Huawei'ye ürün satmasına izin verdi

Haberler.com/ Özel - Mesut ŞAHİN

Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Huawei konusunda önemli açıklamalar yaptı. Çin'in lideri Xi Jinping ile yaptığı görüşmeden sonra Huawei'nin bir kez daha ABD ürünlerini satın almasına izin vereceğini belirten Trump, ulusal güvenlik problemi oluşturmadığı takdirde ABD merkezli şirketlerin Çinli Huawei'ye tekrar ürün satabileceğini söyledi.

"BUNDA BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Trump, "Bunda bir sorun olmadığını söyledim. Ürünleri satmaya devam edeceğiz. Bu ürünleri üretmek zor bir iş ve biz bunu yapıyoruz." dedi. Trump'ın yaptığı açıklama net ifadeler içermese de Huawei'nin Qualcomm'dan çipset almaya devam etmesi ve Google'ın Android'ini kullanmasına izin çıkması muhtemel görünüyor.

ABD'NİN TAVRI YUMUŞADI

Huawei ABD'li teknoloji şirketlerinin en büyük alıcılarından bir tanesi. Ticaret Bakanlığı, Mayıs ayında Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini düşündüğü şirketler listesine Huawei'yi eklemişti. Yaşanan gelişmeler ABD'nin Huawei'ye karşı katı olan tavrının yumuşadığını gösteriyor.