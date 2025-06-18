TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?

TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Peki, TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?

Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başladı. Peki, TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?

DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanıyor.

ORGANİZASYONDA İKİNCİ HAFTANIN PROGRAMI

Dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti.

A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.

Organizasyonda ikinci haftanın programı

TRT Spor Yıldız CANLI izleme linki var mı?

İkinci haftanın maç programı şu şekilde:
Bugün:

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran Perşembe:

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran Cumartesi:

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran Pazar:

19.30 Türkiye-Brezilya

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Dominik Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldızkanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor Yıldız kanalını TRT platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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