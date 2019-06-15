TRT Spor canlı yayın: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında 2-1 önde. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı TRT Spor canlı yayın bağlantısı haberimizde.

TRT Spor canlı yayın: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı izle

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında karşı karşıya geliyorlar. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı son maçı kazanarak Fenerbahçe Beko karşısında 2-1 öne geçti. Seride dördüncü galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. 17.00'da başlayacak olan maçı, TRT Spor canlı yayını ile haberimizden izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYINI

ANADOLU EFES 2-1 ÖNDE!

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliğini yapacağı mücadele saat 17.00'de başlayacak. Final serisinin üçüncü maçında dün oynanan müsabakada deplasmanda rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1'lik eşitliği getirmişti.

FİNAL SERİSİ PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

9 Haziran Pazar:

17.00 Anadolu Efes 56- 73 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes 101- 93 Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

17 Haziran Pazartesi:

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

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