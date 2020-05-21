TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı
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TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı

TRT tarafından düzenlenen "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na başvurular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

TRT'nin Geleceğin İletişimcileri Yarışması'na başvuru süresi uzatıldı
21.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:22

TRT tarafından düzenlenen "Geleceğin İletişimcileri Yarışması"na başvurular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek yarışmayla TRT'nin sahip olduğu değerlerin ve birikimin gençlerle paylaşılıp onların desteklenmesi amaçlanıyor.

Gençlere iletişimin profesyonelleri ile buluşma imkanı veren yarışma, ayrıca katılımcılara TRT'de kariyer fırsatı da sağlayabiliyor.

Türkiye, Balkanlar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim eğitimi alan ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen, sadece iletişim fakültelerini değil, güzel sanatlar, sosyal bilimler ve meslek yüksekokullarındaki iletişimle ilgili bölümleri de kapsayan yarışmaya 30 Haziran'a kadar başvurular kabul edilecek.

- Yaratıcılığı ön planan çıkaran yeni kategori: "Ev Hayat Dolu"

"Radyo", "televizyon", "haber" ve "internet yayıncılığı" olmak üzere 4 ana kategori ile bunlara bağlı 12 alt kategoride düzenlenen yarışmaya, bu yıl ek olarak koronavirüs nedeniyle eğitimlerine evden devam eden gençler için yeni bir kategori oluşturuldu.

Gençler, "Ev Hayat Dolu" adlı yeni kategoriye teması salgın olan eserlerle katılabilecek. Yaratıcılığın ön planda tutulacağı yeni kategori için değerlendirmeler ev koşulları dikkate alınarak yapılacak.

- Geleceğin iletişimcileri, medya profesyonelleriyle dijital ortamda buluşacak

Oluşturulan yeni kategori için evden üretim sürecinde gençlere destek olmak ve geleceğin iletişimcileri ile medya profesyonellerini dijital ortamda buluşturmak amacıyla başlatılan "Ben Olsaydım" programı her perşembe farklı bir konuğu ağırlayacak.

Ben Olsaydım'ın ilk konuğu spor spikeri Deniz Satar olacak. Salgının spor yayıncılığına etkileri, yeni medyada spor yayıncılığını nelerin beklediği gibi konuların konuşulacağı program, bugün 22.00'de Geleceğin İletişimcileri Yarışması Instagram canlı yayınında gerçekleştirilecek.

Katılımcılar, başvuru, katılım koşulları ve yarışma takvimine ilişkin detaylı bilgiye "www.trtgeleceginiletisimcileri.com" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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