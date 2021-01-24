TRT Belgesel'in pişmaniye paylaşımına İzmit Belediyesi'nden yanıt gecikmedi: Başkenti İzmit'tir
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TRT Belgesel'in pişmaniye paylaşımına İzmit Belediyesi'nden yanıt gecikmedi: Başkenti İzmit'tir

24.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:13

TRT Belgesel'in Malatya'daki pişmaniye yapımı ile ilgili paylaşımına İzmit Belediyesi'nden esprili bir gönderme geldi. Kemal Sunal'ın 'Sahte Kabadayı' filmindeki, pişmaniye yediği sahneleri sosyal medyadan paylaşan İzmit Belediyesi, "Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit'tir" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi, TRT Belgesel'in Malatya'da pişmaniye yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımına esprili bir gönderme yaptı.

TRT Belgesel, başkenti İzmit olan pişmaniye ile ilgili sosyal medya hesabından "Malatya'da, geleneksel yöntemlerle pişmaniye hazırlanıyor. Temel olarak şerbetin macun kıvamına getirilmesi ve şeker halkasının koparılmadan kavrulmuş unun içinde bükülmesiyle yapılan lezzet, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor" paylaşımı yaptı.

TRT Belgesel'in pişmaniye paylaşımına İzmit Belediyesi'nden espirili gönderme: Kırmızı çizgimizdir

TRT'YE KEMAL SUNAL'LI GÖNDERME

Bunun üzerine İzmit Belediyesi de TRT Belgesel'e esprili bir gönderme yaparak pişmaniyenin ana vatanının İzmit olduğunu hatırlattı. Belediye sosyal medya hesabından "Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit'tir. Malatya'da kayısı yiyebilir, pandemi bittiğinde de İzmit Belediyesi 12. Pişmaniye Festivali'ne gelebilirsiniz" paylaşımında bulundu.

Paylaşımda Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki, pişmaniye yediği sahneler de yer aldı.

TRT Belgesel'in pişmaniye paylaşımına İzmit Belediyesi'nden espirili gönderme: Kırmızı çizgimizdir
TRT Belgesel'in pişmaniye paylaşımına İzmit Belediyesi'nden yanıt gecikmedi: Başkenti İzmit'tir
Haber Yorumları (1)
ALİ: Malatyalıların yaptığı pişmaniye midir bilmem ama Amasyada aynı şekilde yapılana teltel denir.
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