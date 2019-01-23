Tren Beklerken Ördüğü Atkıyı Rekor Fiyata Sattı

Almanya'da işe her gün trenle giden bir kadının, trenin gecikme sürelerini üzerine işlediği atkı eBay'de 7 bin 550 euroya alıcı buldu. Seferlerin gecikmelerini örgüyle rapor eden kadın, farkında olmadan veri gazeteciliğine 'geleneksel' bir örnek eklemiş oldu.

TRENİN GECİKME SÜRELERİNİ ATKIYA İŞLEDİ

Ocak ayı başında gazeteci Sara Weber sosyal medyada annesi tarafından örülen bir atkının fotoğrafını paylaşarak hikayesini anlattı. Sara Weber'in annesi Claudia Weber, geçen sene Münih ile Moosburg arasında gidip geldiği tren seferlerindeki gecikme sürelerini not aldı. 55 yaşındaki kadın daha sonra kendince bir hesap yaparak bu süreleri atkının üzerine işledi.

GECİKME SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİK RENKLER KULLANDI

5 dakikadan az olan gecikmeler için gri rengi kullanan anne Weber, 5 ila 30 dakikalık gecikmeler için pembe, hem gidiş hem de gelişte yaşanan gecikmeler için de kırmızı renkli iplik kullandı.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR VAKFA BAĞIŞLANDI

Bir buçuk metre uzunluğundaki atkıyı satın alan gizemli müşterinin daha sonra Alman demir yolları şirketi Deutsche Bahn olduğu anlaşıldı. Atkının satışından elde edilen tüm gelir Almanya'da trenle yolculuk yapan ve ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım eden Bahnhofsmission Vakfı'na bağışlandı.

YOLCULARIN OTEL YA DA TAKSİ ÜCRETLERİ KARŞILANIYOR

Trenlerinin dakikliğiyle ünlü Almanya'da son yıllarda yaşanan sefer gecikmeleri birçok kesimin tepkisini çekmişti. Trenlerde büyük ölçüde aksamalar yaşanması durumunda yolcuların tazminat talep etme hakkı bulunuyor. Deutsche Bahn tren yolcularının gecikmeden doğan otel ya da taksi ücreti gibi masraflarını da tazmin ediyor.