Transferi yatıran sözler! 'Efecan'ı gönder gelsin' diyen Ali Koç, aldığı cevapla dondu kaldı

Efecan Karaca'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda dün iki kulüp hareketli saatler yaşadı. Başkanlar Ali Koç ve Hasan Çavuşoğlu'nun yaşadığı diyalog sonrası transfer yattı.

"GÖNDER GELSİN"

Akşam'dan Şafak Gözmen'in haberine göre; Oyuncuyu Fenerbahçe'ye getirmek isteyen Başkan Ali Koç, Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu arayarak, "Efecan'ı gönder gelsin Başkan" diye şaka yollu transfer teklifini iletti. İki Başkan arasında yapılan görüşmelerde ekonomik konularda uzlaşma sağlandı. İş transferin resmiyete dökülmesine kadar geldi.

"TEMİNAT İSTEMEK ZORUNDAYIM"

Hasan Çavuşoğlu, "Başkanım her şey iyi ama resmi evrak konusunu da halletmemiz lazım. Paranın ödenmesi için bir teminat istemek zorundayım." dedi.

"TEMİNAT BENİM"

Bunun üzerine Ali Koç, "Teminat benim" karşılığını verdi. Çavuşoğlu ise "Başkanım bu konuda benim açımdan bir sorun yok. Ancak ben sadece Hasan Çavuşoğlu'nu temsil etmiyorum, bir camiayı temsil ediyorum. Yine de işimizi resmiyete uygun şekilde yapmak zorundayız." diye ısrar etti.

MASADAN KALKTI

Bu tavırdan rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Efecan Karaca transferini de askıya aldı. Uzlaşmayla sonuçlanmayan bu görüşmeden sonra Efecan transferi konusunun bir daha gündeme gelmesi beklenmiyor.

A MİLLİ TAKIM'A YÜKSELDİ

Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Efecan Karaca, Ay-Yıldızlı formayı 8 defa giyerken, 8.5 yıldır formasını terlettiği Akdeniz ekibinde ise 291 maça çıktı.Bu maçlarda 28 kez ağları sarsan 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 52 de asist yaptı.

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