Transferi İçin Galatasaray'dan Süre İstedi
Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Transfer görüşmelerine tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da sol bek Kwadwo Asamoah için yapılan girişimler de sürüyor.
Ganalı oyuncunun kiralanması için kulübü Juventus ile geçtiğimiz hafta kontak kuran sarı-kırmızılar, Asamoah'ın menajeriyle de temasa geçti.
Aslan'a sıcak bakan 28 yaşındaki sol bekin, eşinin hamile olduğunu söyleyerek bu kararı birlikte vermek adına Galatasaraylı yöneticilerden süre istediği dile getirildi.
(Fotomaç)
Kaynak: Sporvadisi.com