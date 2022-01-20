Transferde fırtına gibi! Trabzonspor, 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı da kadrosuna kattı

Ara transfer dönemine fırtına gibi giren ve Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katarak adeta şov yapan Trabzonspor, hız kesmiyor. 19 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile prensipte anlaşan Fırtına, 700 bin euro bonservis ödeyecek.

Edin Visca'yı alarak Ocak ayının bombasını patlatan Bordo- Mavililer, öncesinde ilk imzayı Kouaasi'ye attırmıştı. Puchacz ile sol beki, Yusuf Erdoğan'la kanatları güçlendiren Karadeniz ekibi, hücum hattına bir takviye daha yapıyor: Enis Destan. Fırtına, Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti için İzmir ekibiyle prensipte anlaştı. Bonservis olarak yaklaşık 700 bin Euro ödenmesi beklenirken, sonraki satıştan pay maddesi de olacak.

AVCI GENÇ FORVETİ CENGİZ ÜNDER GİBİ GÖRÜYOR

Teknik direktör Abdulllah Avcı'nın çok istediği ve "1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa'ya satabiliriz" dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis Destan, Trabzonspor'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah hoca daha önce Altınordu'dan Cengiz Ünder'i Başakşehir'e getirmiş ve 1 sene sonra yaklaşık 15 milyon Euro'ya Cengiz Roma'ya gitmişti.

HEDEFTEKİ BİR DİĞER İSİM DOĞUHAN

Fırtına'nın bir diğer gençlik hamlesi de Doğuhan Aral Şimşir... Midtjylland forması giyen 19 yaşındaki kanat-forvet için Trabzonspor 1.5 milyon Euro gözden çıkartmış, Danimarka kulübü ise 2 milyon Euro'nun üstünde bir rakam talep etmişti. Taraflar arasında rakam pazarlıkları sürerken, Enis hamlesi sonrası Trabzonspor'un bu transferde daha fazla rakam artırması beklenmiyor.

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