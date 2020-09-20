Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak
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Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak

İtalyan devi Roma'nın 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilen Marcao, Başakşehir galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı savunmacı, transferiyle ilgili kulüplerin ve menajerinin konuşacağını ve kendisinin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

20.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:44

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Marcao, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Başakşehir karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten Marcao, "Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız" dedi.

"TRANSFER İÇİN BİR ŞEY DİYEMEM"

Kendi performansını da değerlendiren Marcao, "Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar" şeklinde konuştu.

Transfer hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan Marcao, "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" dedi.

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Transfer sorusuna Marcao'dan yanıt: Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak
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