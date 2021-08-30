Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya çağırdı
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Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya çağırdı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala takıma takviyelerin yapılmaması taraftarı ayağa kaldırdı. Vitor Pereira'nın elindeki eksik kadroyla harikalar yarattığını düşünen sarı-lacivertli taraftarlar hocanın istediği transferlerin hala yapılmadığını belirterek Ali Koç'u istifaya davet etti. Konuyla ilgili binlerce paylaşım yapılırken "Ali Koç istifa" etiketi sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira taraftarın göz bebeği konumunda. Portekizli teknik adamın kısıtlı kadroyla büyük işler başardığını düşünen sarı-lacivertli taraftarlar, eksik mevkilere hala transfer yapılmamasına tepki gösterdi.

TARAFTAR, TRANSFERLER YETİŞMEDİĞİ İÇİN TEPKİLİ

Sosyal medyada "Ali Koç istifa" etiketiyle paylaşım yapan bir grup taraftar, Ali Koç'a yönelik güvensizliklerini belirten ifadeler kullandı. Vitor Pereira'nın olası bir başarısızlığında suçu hoca da değil transferleri yetiştiremeyen yönetimde arayacaklarını ifade eden sarı-lacivertliler, sosyal medyadan Ali Koç'a transfer çağrısında bulundu.

Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya çağırdı
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya çağırdı
Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya çağırdı
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Transfer gelmeyince ortalık yangın yerine döndü! Vitor Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'u istifaya çağırdı - Haberler Spor
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