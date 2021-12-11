Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap! Ortalık karıştı - Haberler Spor
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Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap! Ortalık karıştı

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Katalan devi Barcelona, gediklisi olduğu Şampiyonlar Ligi'ne 16 yıl sonra havlu attı. Başkan Laporta, transfer yapmak istediklerini ancak paraları olmadığını ifade etti. Başkan'ın açıklamalarına 'fiyasko transfer' Griezmann da cevap verince ortalık karıştı.

Ekonomik darboğazdan geçen Barcelona, efsanesi ve kaptanı Lionel Messi'yi kaptırdıktan sonra iyice çöküşe geçti. Xavi'nin başa geçmesiyle futbol olarak iyi sinyaller veren Katalan devi, kadro kalitesinin düşük seviyede olmasından dolayı eski görüntüsünün yanına yaklaşamıyor.

Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap! Ortalık karıştı

"BİZ DE İSTİYORUZ"

Başkan Laporta, transfer bekleyen taraftarlara, "Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için ben de sizin gibi hayal kırıklığına uğradım. Hepimiz, takımı güçlendirmek konusunda hemfikiriz ama elimizdeki kontratlar, maaş boşluğu açmamızı engelliyor. Buna rağmen, kış transfer döneminde takımı güçlendirmeye çalışacağız" dedi.

Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap! Ortalık karıştı

"MESSİ'Yİ KAYBEDİNCE OLDU"

Barcelona tarihinin en pahalı transferlerinden olmasına rağmen beklenen katkıyı veremeyen Grieznmann, bu konuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Marca'ya konuşan Griezmann, "Barcelona Messi'yi kaybedince kimliğini kaybetti. Başka hiçbir şeyle alakası yok" ifadelerini kullandı. Taraftarlar kulübün düştüğü durumdan dolayı yönetime isyan etti.

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