Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap! Ortalık karıştı

Ekonomik darboğazdan geçen Barcelona, efsanesi ve kaptanı Lionel Messi'yi kaptırdıktan sonra iyice çöküşe geçti. Xavi'nin başa geçmesiyle futbol olarak iyi sinyaller veren Katalan devi, kadro kalitesinin düşük seviyede olmasından dolayı eski görüntüsünün yanına yaklaşamıyor.

"BİZ DE İSTİYORUZ"

Başkan Laporta, transfer bekleyen taraftarlara, "Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için ben de sizin gibi hayal kırıklığına uğradım. Hepimiz, takımı güçlendirmek konusunda hemfikiriz ama elimizdeki kontratlar, maaş boşluğu açmamızı engelliyor. Buna rağmen, kış transfer döneminde takımı güçlendirmeye çalışacağız" dedi.

"MESSİ'Yİ KAYBEDİNCE OLDU"

Barcelona tarihinin en pahalı transferlerinden olmasına rağmen beklenen katkıyı veremeyen Grieznmann, bu konuyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Marca'ya konuşan Griezmann, "Barcelona Messi'yi kaybedince kimliğini kaybetti. Başka hiçbir şeyle alakası yok" ifadelerini kullandı. Taraftarlar kulübün düştüğü durumdan dolayı yönetime isyan etti.

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