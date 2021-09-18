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TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta sona erdi

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Spor
TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta tamamlandı.

Eskişehir'deki Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde düzenlenen seremonik start ile başlayıp, 14 ilden geçen yarışmacılar, 2 bin 300 kilometre yol kat ettikten sonra 8. günde Kars'ta bitiş noktasına ulaştı.

Zorlu etapları olan TransAnatolia Rally Raid'e, Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den motorsporları dünyasının önemli isimleri katıldı.

TransAnatolia Rally Raid macerası, Kars Kalesi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Kars Vali Vekili Mehmet Zahid Doğu, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ve SERKA Turizm ve Çevre Birim Başkanı Çağrı Birol'un katılımıyla Kars Kalesi eteklerinde düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Vali vekili Doğu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden sporcuların 14 il geçerek Kars'a ulaştığını aktararak, "Sporcular 2 bin 300 kilometre yol kat ederek doğunun incisi gazi Kars'ımıza vardılar. Yarışma heyecanını yaşamanın yanı sıra, hem ülkemizin hem de yarış güzergahındaki illerin tanıtımına katkı sunmayı amaç edinen TransAnatolia Rally Raid'in, Anadolu'nun Kafkaslar'a açılan kapısı, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve açık hava müzesi konumunda bulunan Kars'a da katkı sunacağına inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 40 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 4 quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ile 96 yarışçı katıldı.

Kars'ta tamamlanan yarışmada sonuçlar şöyle:

Motosiklet:

1. Alberto Bertoldi (İtalya)

2. Cesare Zacchetti (İtalya)

3. Michelle Cotti (İtalya)

Quad:

1. Kadir Dağlı

2. Mustafa Dağlı

3. Rasim Akyalı

Otomobil:

1. Federico Butto/Filippo Ippolito (İtalya)

2. Murat Kamil Altun/Tuvana Sayar

3. Ahmet Tınkır/Ali Günpay

SSV :

1. Federico Butto/Filippo Ippolito (İtalya)

2. Ertan Nacaroğlu/Eray Yanpar

3. Barbaros Yangın/Ali Osman Kutanoğlu

Kamyon:

1. Ramazan Yılmaz/Onur Sırımoğlu

2. Murat Karahan/Mehmet Furkan Saylam

3. Marino Mutti/Mert Özgün

TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta sona erdi

TransAnatolia Rally Raid, Kars'ta sona erdi

AA / İsmail Kaplan - Spor Haberleri
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